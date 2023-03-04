男擁槍自重！回阿嬤家被包圍拒下車　警破窗拉人...抄出3槍13彈

▲涉嫌持有槍枝的馬姓男子，被警方包夾仍不願下車配合，警方打破車窗壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局日前在屏東偵辦毒品案，卻發現嘉義有1名男子身上藏有槍枝，在3月初前往嘉義埋伏逮人，最後在男子的阿嬤家住處埋伏逮人，但男子原本拒絕下車就逮，最後警員打破車窗才將人制伏，並在駕駛座下起獲3把改造槍枝以及13顆子彈。

警方調查，2022年底在屏東偵辦一起毒品案件，意外串聯出嘉義縣1名29歲的馬姓男子涉嫌持有槍枝，經過長期蒐證確定之後，警方在2023年3月1日前往嘉義埋伏，但馬嫌生性狡猾居無定所，最後確定當晚躲在阿嬤家，於是在巷口埋伏等人。

▲馬嫌凌晨返家被警方圍捕，最後在駕駛座下查獲3把改造手槍、13顆子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

因馬嫌阿嬤家地處偏僻，進出只有1條道路，若非當地居民很容易被發現，警方在行動當天凌晨先行將車輛停等在暗巷，直到凌晨6時許，馬嫌開車返家之際，立刻上前包夾並掏出搜索票要求馬嫌下車，但馬嫌堅持不願意下車配合搜索。

警方最後逼不得已，利用擊破器砸碎車窗，並將馬嫌拉出車外壓制在地，並從駕駛座上起獲3把改造手槍，另外還有13顆已經裝在彈匣上的子彈，嫌犯則將槍枝推給過世的朋友寄放，但警方仍依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。