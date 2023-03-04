蔚來女員工遭同事性侵「還丟工作」！公司嫌棄：妳是有風險的人

▲蔚來HR拒絕留用性侵未遂事件受害員工。（圖／翻攝自財經網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新能源車廠「蔚來汽車」爆出女員工遭性侵，卻被公司以「會影響公司形象」為由開除。受害女生控訴，自己入職蔚來的第一個月，被男同事試圖性侵。她表示，蔚來目前回饋不會留用自己，稱「她是一個有風險的人」、「會影響公司形象」。蔚來官方回應稱，目前公司已經成立調查小組進行全面調查。

据《財經網》報導，據當事人描述，入職蔚來的第一個月，某男同事深夜不知如何潛入了當事人房間，試圖對她實施性侵。

經過長達2個多小時的鬥智斗勇，對方最終沒能得逞，且當事人第一時間錄音，在對方叫來母親共同追逐搶奪手機刪除證據前，當事人已經提前備份，並偷偷報警，最終他被當場逮捕。由於證據確鑿，定罪非常順利，目前該同事已入獄。

當事人在發文中稱，「在自己認為已經勝利的時候，公司（蔚來）卻反饋稱不會留用自己。」

該女生表示，出事以後自己沒請過一次假、每天都是最晚下班的、業績非常突出，所負責的產品為公司創造了巨大價值，甚至年末被李斌在nio day上親自展示。HR卻反饋稱，「她是一個有風險的人」、「會影響公司形象」。

受害者還透露，僅入職的第一個月，在所處的半個樓層工區，所知的就有3起以上性騷擾案例，其中有些騷擾者至今還在正常工作，辭職的卻是受害女生。

與此同時，該女生還發出法院的審判書與自己在蔚來的識別證，審判書上顯示，「XXX因犯強姦罪，判處有期徒刑10個月」。而識別證則證實了，該女生在蔚來的自動駕駛研發部門工作。

另外，據受害女生的小紅書顯示，她疑似畢業於北京清華大學。

▲蔚來HR拒絕留用性侵未遂事件受害員工。（圖／翻攝自財經網）

輿論鬧大後，3月4日，蔚來發布情況說明稱，針對此事，蔚來在3月3日晚第一時間成立了調查小組，對相關事件已經開始進行全面調查。目前已經瞭解到的事實是：根據當事人的舉報，2022年8月6日週六，一名徐姓實習員工約其外出後，試圖對其實施性侵。當事人報警後，徐男被刑拘。2022年，8月18日，徐男被批捕；8月19日，公司與徐男解除實習關係。

通報稱，當事人於今年2月28日離職。當事人發帖稱未獲公司留用，且因上述事件受到歧視。調查小組正在對其實習留用流程進行調查，尤其是在這個過程中是否受到了不公正對待。公司對當事人去年8月的遭遇深表同情，承諾一定會對當事人的工作給予公平公正的評價。

通報強調，蔚來零容忍任何的違法犯罪與性騷擾行為，對收到的每一起舉報事件都會進行徹底調查，並對查實的不合規行為會進行堅決處理。公司也呼籲尊重和保護女性的工作權益，堅決杜絕職場性騷擾行為。