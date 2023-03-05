李四川見日本「這景象」驚喊要迎頭趕上　網讚：川伯在會做得更好

▲李四川分享日本道路街景。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市副市長李四川2月26日赴日本與東京都知事小池百合子見面，並進行城市交流。他4日也在臉書分享此行心得，貼出多張日本道路照片，表示日本道路路面的平整、整齊的標線，都讓他心有戚戚，「為什麼日本能，台灣不能？」此文一出也引來大批網友稱讚李四川人在日本仍心繫台灣，大讚有李四川在台灣會做得更好。

李四川結束出訪行程，也在臉書分享此行心得。他貼出多張日本道路照片表示，每次到日本看到道路路面的平整、整齊的標線，都讓他心有戚戚焉，「為什麼日本能，台灣不能？」，他提到，這次東京安排市政考察中，路過適逢那段時間實施封閉道路，只准行人步行，他還是下車拍照傳給工務局同仁看看，日本道路高品質的施工，他最後更喊話「我們應該迎頭趕上！」

此文一出，國民黨「最美發言人」李明璇也留言鼓勵「謝謝川伯這麼用心」，國民黨台北市議員秦慧珠則留言提議「不只標線，東京每條大馬路都有柵欄分隔馬路和人行道，讓路人行走更安全，這也值得借鏡！」此文更引來大批網友留言讚賞「務實的川伯副市長，到哪都心繫台灣」、「有川伯在一定會做得更好！」

▲日本道路街景。（圖／翻攝自李四川臉書）

▲日本道路街景。（圖／翻攝自李四川臉書）

▲日本道路街景。（圖／翻攝自李四川臉書）