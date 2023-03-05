活化警用空間　內埔瑪家分駐所停車場預計3月底啟用

▲內埔警分局瑪家分駐所旁興建停車場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警警分局瑪家分駐所後方有一塊縣警局所有空地，因與瑪家分駐所間有一溝渠分隔，因通行不便致未善用，現為增加、活化警用空間，經屏東縣議員高惠芬爭取經費，興建停車場供瑪家分駐所員警車輛及取締交通或涉案查扣等車輛停放使用，目前已如期完工，正加緊驗收。

該停車場位於瑪家分駐所和瑪家戶政事務所後方與農田水利署屏東管理處隘寮工作站相鄰，未來可提供5格汽車停車位、6格機車停車位(若含查扣車輛停車可達20輛)，經費64萬6000元，預計最快可望於3月底啟用。

縣議員高惠芬指出，因瑪家戶政事務所和瑪家分駐所毗鄰且前方並無空地，往往看到至戶政所洽公民眾將車輛停放於屏35線瑪家鄉風景段道路上，因該處路弧彎曲又不寬，致險象環生，得知瑪家分駐所後方尚有空地可有效運用後，遂爭取該項建設經費興建該停車場，提供至戶政所洽公民眾使用，除解決目前所生險象，更為瑪家分駐所員警及洽公民眾提供一個更便利、安全的環境。

內埔警分局長莊順智感謝高惠芬議員對內埔警分局瑪家分駐所員警的照顧，除爭取該停車場的興建外，平時對於瑪家分駐所的廳舍環境及員警使用設備亦盡力提供協助，期許該停車場屆時啟用後，瑪家分駐所員警因有舒適、便利的環境，而能對瑪家鄉親的治安維護及為民服務，做出更大的貢獻。