平日出遊！高鐵假期祭2升等　29天前早鳥預購「車票住宿雙優惠」

▲高鐵假期入住台北凱撒大飯店，有機會升等至「站前套房」一覽台北夜空。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

平日不想上班，台灣高鐵公司推出「禮所當然 驚喜升等」，高鐵假期即日起至4/15止，買高鐵車票搭配37間飯店或2家租車公司，即享平日房型或自駕車款保證升等；另為配合旅客提早規劃國旅行程需求，高鐵假期自由行也攜手全台25家飯店，推出「29天前預購」住宿和車票都有早鳥優惠。

高鐵公司表示，「禮所當然 驚喜升等」高鐵假期自由行專案，產品內容包括高鐵標準車廂對號座來回車票及一晚精選飯店住宿，不僅可享平日入住保證房型升等，另藏驚喜彩蛋，有機會獲得飯店加碼升等。

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以台北凱撒大飯店為例，不僅平日入住保證升等「雅緻客房以上房型」，更有機會升等至「站前套房」一覽台北夜空。兩人同行左營出發每人只要3,020元起，相當來回票價再加40元即可成行；另以入住高雄寒軒國際大飯店為例，平日入住保證升等「全景客房」，更有機會最高升等至「寒軒套房」，兩人同行台北出發，每人也只要3,120元起。

▲高鐵假期入住高雄寒軒國際大飯店，最高可升等至「寒軒套房」。（圖／高鐵）

高鐵表示，針對喜歡自行開車出遊的旅客，也同步推出自駕遊專案，內容包括高鐵標準車廂對號座來回車票，搭配「格上」或「和運」二家租車公司提供的24或36小時租車方案，以高雄2日自駕遊為例，台北出發兩人同行，最低只要2,420元起。其中，「格上」租車平日最高有機會升等至Honda HR-V 1.8L；「和運」租車則平日最高有機會升等至Toyota COROLLA CROSS 1.8。

此外，高鐵假期自由行也特別推出「29天前預購優惠」專案，攜手全台25間飯店搭配高鐵來回車票，29天前訂購就可享超值優惠，以台北出發兩人同行為例，入住台中頭等艙飯店綠園道館每人只要2,000元起；入住台南榮美金鬱金香酒店，每人也只要3,380元起，相當於高鐵來回車票加少少的錢就可享車票+住宿一晚的雙重優惠。

▼高鐵假期推出自駕遊專案，以高雄2日租車自駕遊為例，台北出發兩人同行，最低只要2,420元起。（圖／高鐵）