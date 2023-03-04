英國人後悔了！　過半認「脫歐是錯誤決定」：生活變得更糟

▲有68％英國民眾認為政府處理脫歐問題的能力不足。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）日前宣布與歐盟達成溫莎框架（Windsor Framework）新協議，以解決脫歐後北愛爾蘭的貿易問題，但遭同黨前首相強森（Boris Johnson）批評新協議讓歐盟保留太多權力，最新民調則顯示有53％英國民眾認為「脫歐是錯誤決定」，另有68％指政府退出歐盟的處理能力不足，這不僅意味著英國民意在公投後近7年的轉變，也代表與歐盟的議題仍是英國政壇爭論焦點。

據《NBC》報導，英國網路市調分析公司YouGov日前公布的最新民調指出，「後悔投下贊成脫歐」英國民眾相較2019年雖僅成長3％、來到7％，但所有受訪者中有53％認為脫歐是錯誤決定、45認為脫歐後生活變得更糟，僅有32％認為脫歐是正確、11％認為脫歐後生活有了改善。

被預測未來2年將成G20表現最差國家、通膨危機及政治動盪，都加深英國民眾對脫歐後的負面感受，這令首相蘇納克所屬的保守黨於2024大選民調，落後主要對手高達20％的原因之一，且僅有21％民眾認為保守黨應對脫歐問題處理得當。

因此，蘇納克要面對的不只有脫歐的國際政治與經濟問題，還有同樣複雜的國內政治、經濟甚至「英國自我定義」難題。此外，儘管許多政治人物將通膨、民生危機歸咎於脫歐，但Ipsos Issues Index的民調指出國民保健服務（NHS）是42％民眾當前最關心的問題，而不是脫歐，但2年後脫歐問題是否會在成為核心焦點，仍有待觀察。

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