汪洋連續2年報告未談台灣　學者分析1原因：不代表對台工作不重要

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協十四屆一次會議今（4）日下午3時正式開幕，政協主席汪洋發表任內最後一次工作報告。不過，汪洋在未來工作建議方面，今年依然未談「台灣問題」，連續2年隻字不提引發外界熱議。對此，涉台學者認為，是因為對台政策原則立場都無新變化，不意味著「對台政策不重要」。

▲2023大陸全國政協今日下午3開幕。（圖／新華社）

汪洋今日在大陸全國政協開幕式上，先是針對2022年和過去5年工作進行回顧，接著對未來工作提出建議。在2022年工作總結部分，參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和海峽論壇·兩岸基層治理論壇等，加強與台灣有關黨派團體、人士聯繫。

在未來工作建議方面，汪洋提出3點，分別是深入學習貫徹中共二十大精神、圍繞服務黨和國家工作大局協商議政及認真做好凝聚共識增進團結工作，未提及涉台部分。

▲汪洋在發表工作報告。（圖／央視新聞）

翻看汪洋過去5年在大陸全國政協開幕式對未來建議部分的講話，2019年大陸全國政協第十三屆二次會議上，汪洋以88字談論涉台部份，首度將「習五條」、「惠台31條」等方案納入；2020年針對台海問題只有39個字，強調「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠」；2021年篇幅提升到100字，但未提「一國兩制」。

另外，上一任大陸全國政協主席俞正聲在2018年發表任內最後一次報告時，則對未來工作提出「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓『中國夢』」。然而，到了2022年，汪洋首次沒有明確指出涉台內容。今年汪洋在任內最後一次報告上，再次沒有提及台灣問題。

為何汪洋連續2年未提台灣問題？對此，上海東亞研究所助理所長包承柯認為，是因為對台政策的大政方針「沒有發生重大變化」，實際上，2020年的中共二十大對台灣問題已有明確闡述，今年新春國台辦主任宋濤亦指出，將在「一中原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界「有識之士」就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

包承柯表示，大陸方面對台灣問題的原則立場都無新變化，因此汪洋不再重複論述，並不意味著「對台政策不重要」。

▲王滬寧是唯一學者出身的中共政治局常委。（圖／達志影像／美聯社）

汪洋卸任後，預計由7名政治局常委中排名第四的王滬寧接棒，成為統戰及對台工作的掌舵人，亦有望擔任大陸中央對台工作領導小組副組長。他本人在今日下午的政協開幕式上負責主持工作。

外媒近期熱議，王滬寧上任後，或將制定替代「一國兩制」的對台方案。不過，包承柯認為，現階段大陸對台總體方針不會發生重大乃至根本性的變化，依然會基於「一個中國」原則和「九二共識」。

不過包承柯話鋒一轉指出，今年適逢換屆，新的領導班子上任後，會透過小組會、專題會等發表更多對台政策的論述，「這是可以進一步觀察和期待的事情。」

據悉，大陸全國政協是中共最高政治協商機構，主要負責統戰工作，本屆會議將於3月4日開幕、3月11日閉幕，相較於2022年的全國政協會議，會期由6天半增加至7天半。