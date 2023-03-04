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大陸 大陸焦點 特派現場

又找到一艘北洋水師沉艦！靖遠艦發現大口徑炮彈　專家：曾拼死反擊

記者鄭思楠／綜合報導

中日甲午戰爭北洋水師沉艦「靖遠」艦近日在山東威海灣海域被發現，山東省水下考古研究中心研究室主任王澤冰透露，此次發掘共出水各類文物201件，其中兩箱完整的哈奇開斯37毫公尺炮彈為中國大陸首次發現。在TG3中還發現了210毫公尺克魯伯炮彈1枚，是迄今為止水下考古發現口徑最大的炮彈。

▲甲午戰爭沉艦發現大口徑炮彈。（圖／翻攝自東方網）

▲甲午戰爭沉艦發現大口徑炮彈。（圖／翻攝自東方網）

綜合陸媒報導，威海是甲午戰爭終戰之地，為探明威海灣甲午沉艦現況，2022年8月至10月下旬，山東省水下考古中心聯合國家文物局考古研究中心和威海地方文博機構開展了「靖遠」艦遺址水下考古調查工作。確定了沉艦鍋爐艙、艏彈藥艙、艉彈藥艙的位置，基本摸清了沉艦殘骸的整體情況。

「靖遠」艦遺址位於威海灣海軍碼頭南約1.1公里處的海域，沉艦殘骸已完全埋於海底淤泥之下，呈東南至西北向，水深6到8公尺，分布面積約850平方公尺，埋藏深度約1.2-2.4公尺。

據維基百科，靖遠號防護巡洋艦是清朝為其海軍向英國訂購的防護巡洋艦之一（清朝分類為「穹甲巡洋艦」），為致遠級2號艦。本艦作為北洋艦隊的重要一員參加了甲午戰爭。本艦在黃海海戰中一度受創撤退搶修，戰鬥尾聲臨時代替指揮能力失靈的艦隊旗艦定遠號指揮殘存各艦撤離。威海衛之戰時靖遠號再度代替受創擱淺的定遠號，成為北洋艦隊覆滅之前最後的旗艦，然終受到日軍攻擊坐沉，為免資敵，北洋水師對靖遠號實施魚雷攻擊，將其徹底摧毀。

▲甲午戰爭沉艦發現大口徑炮彈。（圖／翻攝自東方網）

▲「靖遠」艦照片。（圖／翻攝自東方網）

據悉，歷經2個多月的水下考古發掘工作，發現的大量出水文物均與「靖遠」艦身份吻合，特別是艏部探溝內發現的一枚保存完整的210mm克魯伯炮彈，長87.5，直徑20.5公分，重150公斤，與「靖遠」艦主炮所用炮彈吻合。

山東省水下考古研究中心研究室主任王澤冰表示，此次發掘共出水各類文物201件，以銅製品最多，鐵製品和木製品多為船體構件，皮革製品為鞋墊、膠墊。出水的彈藥、瓷質洗涮盆、鍋爐耐火磚、舷窗框等文物與其姊妹艦「致遠」艦遺址一致，其中兩箱完整的哈奇開斯37毫公尺炮彈亦為大陸首次發現。

此外，在TG3中發現了210毫公尺克魯伯炮彈1枚，是迄今為止水下考古發現口徑最大的炮彈。王澤冰表示，通過以上關鍵出水文物並結合歷史資料分析可基本確認其為北洋海軍「靖遠」艦；同時，這些出水文物揭露了更多的戰爭細節，「我們其實發現現場並不是像之前傳說的，有很多的炮彈裡面摻雜沙子或者其他東西，反而大量的彈藥其實是比較先進的，很多都是從英國直接訂購的；另外我們在現場發現大量彈殼，說明在當時戰爭的過程中存在著大量的反擊行為。」

▼北洋水師沉艦「靖遠」艦近日在山東威海灣海域被發現。（圖／翻攝自東方網）

▲甲午戰爭沉艦發現大口徑炮彈。（圖／翻攝自東方網）

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