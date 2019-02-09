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甲午戰爭沉船「致遠艦」設計圖曝光！塵封百年在英國終於重現

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▲▼致遠艦設計圖。（圖／翻攝自新華社）

▲致遠艦設計圖上面還寫著Cruisers. Nos493&4。（圖／翻攝自新華社）

記者林彥臣／綜合報導

在甲午戰爭當中沉沒的北洋海軍戰艦「致遠艦」的原廠設計圖紙，塵封百年之後在英國紐卡斯爾市的泰恩—威爾檔案館（Tyne & Wear Archives）重見天日，圖紙上還寫著「Cruisers. Nos493&4」（巡洋艦編號493和494）字跡工整、墨跡清晰，這個發現為那段歷史的研究提供了重要參考依據。

▲▼致遠艦設計圖。（圖／翻攝自新華社）

根據《新華社》報導，一套名為「中國巡洋艦舵機設計圖」的原始設計圖被發現，這套設計圖共有7張，上面用紅、藍、黑三色手繪標註艦船舵機系統，數據具體到諸如舵柱直徑，對艦型、艙室佈局等也細緻描繪。舵機是改變艦船航向的操作系統，作用類似「魚尾」。

泰恩—威爾檔案館海事歷史部原負責人、英國海事歷史學家伊恩•懷海德（Ian Whitehead）表示，建造編號是每艘在建艦船專有的身份證明，標註在船台、船身鋼板、設計圖、造價表等處，「這些圖紙屬於致遠和靖遠，確定無疑」。

英格蘭東北部的紐卡斯爾曾是世界造船業重鎮，「致遠」、「靖遠」、「超勇」、「揚威」四艘巡洋艦均為19世紀末阿姆斯特朗造船廠為北洋海軍所造。在檔案館工作了17年的檔案員瑞秋•吉爾（Rachel Gill）證實，1937年捐贈致遠艦設計圖的造船廠前身正是阿姆斯壯造船廠，在倒閉之前將設計圖捐贈給當地博物館，中間幾經輾轉，於2001年才移交給泰恩—威爾檔案館。

▲▼致遠艦設計圖。（圖／翻攝自新華社）

大陸國家文物局水下文化遺產保護中心研究員、「丹東一號」（致遠艦）沉船考古調查領隊周春水在查閱設計圖後表示，致遠艦原廠設計圖紙首次被發現，意義重大，這套設計圖可與致遠艦水下考古成果互為參照，研究價值很高。

北洋海軍歷史研究學者張黎源認為，新發現的設計圖第一次將致遠艦的準確艦型、艙室佈局、防護甲板佈置方式等情況呈現給世人，提供了從軍艦結構方面剖析它沉沒原因的全新角度。

致遠艦是北洋海軍先進的軍艦之一，於1887年完工。在1894年甲午戰爭中，鄧世昌指揮的致遠艦在衝向日艦時被擊沉，艦上官兵大部分壯烈殉國。

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