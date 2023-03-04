萬華「鑽石大樓」站壁樓鳳直擊！　嘆：水人沒水命被白嫖

▲走在龍山寺周遭，不時可以看到站壁女郎在拉客。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市萬華康定路上的鑽石大樓過去是風化區聚集地，而那附近的娼嫖交易卻未隨著時代的變換而消失，反而更為根深柢固，儘管萬華警方為遏止歪風，固定派員站崗，卻礙於性交易抓現行不易，頂多只能起到嚇阻效用，而如此堅固的私娼文化卻可能隨著該地的都更計畫走入歷史。

鑽石大樓屋齡已40年，是地上11層、總戶數137戶的老舊社區大樓，房型為1房、2房及3房等3種類型，近一年成交均價為1坪34萬元，對面即是老松國民小學，而週邊的廣州街、西昌街及桂林路巷弄內除了有近百家、50年歷史的茶室外，還有數不盡的私娼租住其中。

由於性交易熱絡，鑽石大樓被應召站業者逐層買下改造成樓鳳模式，萬華的私娼文化也是以鑽石大樓為中心點輻射擴散出去，只要走入龍山寺周遭，幾乎都可以在暗巷或騎樓下看到俗稱「站壁」的流鶯對路過的男性招手攬客，這些景象可能隨著鑽石大樓都更而消失在歷史中，而這群靠著賣身過活的高齡「壁花」面對不可知的未來，眼中只剩茫然。

▲鑽石大樓周邊要啟動都更計畫，附近居民無不歡欣鼓掌，希望紅燈產業能真正走入歷史。

56歲的花花（化名）穿著一身及膝的風衣站在騎樓暗處，儘管臉上的皺褶出賣了她的年齡，卻也不難看出其年輕時是個風姿綽約的美人，花花見記者上前主動詢問節數價錢時明顯怔愣，不斷結巴表示「可是妳是女生」，最終在一番說服下才帶著記者進入她的閨房。

只見她熟練的穿進巷道，在一棟民宅前停下，掏出鑰匙打開大門，而鐵門的背後是一道看不見盡頭的樓梯，不過樓梯還沒走到底，花花就在一扇鐵門前停下，邊開門邊解釋自己住在1樓和2樓間夾層。當門一打開，燈光昏暗，映入眼簾的是滿滿隔間，有的緊閉門扉，有的微微遮掩，紅色光源從門縫中微微滲出，不難看出這裡的每一間房幾乎都被承租做來性交易使用。

在尚未踏進房間前，花花忐忑的不斷詢問「要不要洗手？」、「我這裡很乾淨的」、「我都有整理，不髒的」，直到進入房間將昏紅的燈光關掉，轉為明亮的日光燈，花花的緊張感才稍稍散去。

這是一間約3坪大的雅房，僅放得下一張雙人床，還有一些零散小型家具，其中一面牆竟是鐵皮做成，可以清楚聽到雨聲敲擊，儘管簡陋，但一個月租金卻高達7000元。花花略顯侷促地說，自己本來租住在鑽石大樓，因警方持續強力掃黃，逼不得已下才搬到現在的住處。

▲56歲的花花在記者的百般勸說下才答應帶記者進她的閨房。

她無奈表示，自己原先在中國大陸有婚約，還和前夫生下一個兒子，但最終兩人的婚姻走到頭，她為了要取得兒子的撫養權，放棄和前夫共同持有的房產，並選擇在那個「台灣錢淹腳目」的年代獨自一人來台謀生，賺取兒子的生活費，也因此嫁給大自己19歲的丈夫。

本以為生活能就此改變，不料婚後先是自己的身體出狀況，她指著腰上長長的疤痕表示，自己2度腎衰竭緊急開刀，留下無法久站的後遺症，隨後又因老公同時得了2種癌症，她一路照顧老公至5年前去世，自己萬般無奈下才在2年前下海賣身。

花花長嘆一口氣說，「真的水人沒水命」，起先她非常不適應這樣的生活，臉皮拉不下來，招呼客人扭扭捏捏，最後卻和生活妥協，放下面子、深夜站在騎樓下接客。由於自己沒經驗，不知道要先和客人收錢，常被白嫖，遇到了也只能忍氣吞聲；或是有客人利用她短暫離開之際，到處搜刮財物，讓她養成身上不放錢的習慣。

當被問到後續房子恐將面臨都更，未來生活該怎麼辦時，花花頓了一下表示，真的要都更也沒辦法，只能在都更之前拼命存一點錢。談到未來，花花失焦的眼神瞬間又燃起光芒，興奮地說，希望能多攢一點，有朝一日能在菜市場裡擺攤賣菜，擁有自己的小生意。

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