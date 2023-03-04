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國道金雞母出爐！清水服務區狂賺6.43億「蟬聯冠軍」　4區創新高　

▲▼清水服務區3樓賣場。（圖／高公局提供）

▲清水服務區蟬聯國道服務區金雞母。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道交通量回升，去(111)年平日車流量更創下歷史新高，高公局統計，去年15個服務區整體營業額總收入達39.28億元，相較110年增加14.09%，年度營業額由清水服務區蟬聯冠軍，拿下6.43億元營收，另客單價冠軍仍是蘇澳服務區，平均旅客消費金額204元，而關西、泰安、蘇澳及新營等4處服務區去年營業額更創下新高。

由於國道服務區主要客群是出遊用路人，新冠疫情影響甚為關連，111年各月份的營業額在5月份受疫情嚴峻及梅雨季影響，營收僅1.98億元，而7月後出遊人潮湧現，營業情形回溫至3.74億，111年整體營業額39.28億元，雖較110年34.43億成長，但相較109年41.44億元尚有成長空間。

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根據高公局統計，111年各服務區前5名營收排名依序為清水6.43億、關西4.43億、泰安4.05億、西湖3.05億、西螺2.91億，其中西湖往年均約排名第6，本次躋身第4名主因是西螺及東山服務區整修造成營業額下降。

另各區平均客單價方面近3年持續成長，由109年135元、110年144元增加到111年為153元，成長6.02%，客單價排名第1仍是一站購足東部知名伴手禮的蘇澳服務區，客單價204元，而第2名是清水服務區196元、第3名是南投服務區177元，其中清水服務區網羅各式餐飲、伴手禮甚至服飾、鞋、包等百貨功能，而南投服務區鄰近觀光風景區，民眾出遊後購買伴手禮，衝高客單價。

高公局表示，觀察各服務區歷年營業額發現，關西、泰安、蘇澳及新營4處服務區在111年營業額均創歷年新高，其中關西及泰安在108年重新裝修後打造舒適的用餐及購物環境，提高用路人消費意願，蘇澳則是108年底開幕後即受疫情影響，在111年暑假出遊人潮湧現創造佳績，至於新營則是受惠於鄰近的西螺整修工期長達9個月，用路人改選擇至新營休憩，並以在地美食及漢堡炸雞為餐飲加分，滿足來客需求。

由於國道服務區受新冠疫情影響已趨舒緩，加上近期西螺、東山、湖口、關廟、古坑等服務區重新整修，高公局預期營業情形將會穩定回升，而各服務區駕駛人休息室、淋浴間、穆斯林祈禱室等設施均恢復開放使用，增進長途行車安全與旅遊品質，未來仍會朝提供更優質的服務繼續邁進。

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