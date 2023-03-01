228連假瘋國旅！國道交通量增2.2%　壅塞率卻減少「高公局曝原因」

▲228連假期間國道1號曾發生重大車禍，新營段全線封閉造成回堵塞車。（資料圖／記者葉國吏翻攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假結束，高公局表示，疫情趨緩，國旅熱絡，國道車流量增加2.2%，不過壅塞率比去年同期略減，顯示疏運措施發揮效果。

今(112)年4天的和平紀念日連假昨日(2/28)結束，根據高公局統計，228連假國道全線每日雙向交通量平均為116.8百萬車公里，比111年同期平均增加2.2%，研判係因本次假期疫情趨緩，民眾出遊逐漸熱絡所致。

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不過根據統計，國道每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里之路段數占全日時段路段之比例)介於1.7~3.4%，平均為1.8%，較111年同期平均減少0.3%。高公局表示，在交通量增加下，壅塞率較去年同期略減，顯見疏導措施發揮一定成效。

高公局指出，228連假期間每日平均肇事件數為142件，較111年同期平均158件減少16件，約減少9.9%，不過連假第3日國道肇事件數單日最高達199件，較111年同期單日最高之189件增加5%，影響國道車流甚鉅。在高速公路局與國道公路警察局攜手合作下，多在20分鐘內即迅速排除事故，有效降低事故對整體車流影響。