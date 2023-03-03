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擺脫疫情陰霾！國道平日交通量創歷史新高　「M型塞車」成瓶頸

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疫情趨緩，國道平日交通量創下歷史新高。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情趨緩，國人生活恢復正常，國道交通量已擺脫疫情陰霾，高公局統計，去(112)年整年交通量為34.4萬百萬車公里，平日交通量90百萬車公里，創下歷年新高紀錄。

根據統計，自109年受新冠肺炎影響以來，國道交通量隨疫情變化而有所增減，經高速公路局ETC大數據資料統計分析，108年尚未受疫情影響，國道年平均平日交通量為87百萬延車公里(mvk)，例假日平均100mvk，而去(111)年平均平日交通量為90mvk，例假日平均100mvk，年平均平日交通量已超過疫情前水準，且為歷年最高。

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高公局局長趙興華表示，因疫情趨緩，去年一整年交通量為34.4萬百萬車公里，創下新高，其中平常日平均90百萬車公里，增加3.4%，平日交通量為M型，早晚為尖峰，對國道有很大壓力，因此鼓勵民眾多用公共運輸，減輕國道壓力。

高公局分析，國道交通量與防疫政策、疫情高峰有密切相關，經統計，109年國道整體交通量於2月到4月減少，5月後逐漸恢復，全年度平日增加1.5%，假日相近；110年國道整體交通量於5到7月大幅減少，8月後逐漸恢復，全年度平日減少2.1%，假日減少9%；111年國道整體交通量於4到6月減少，7月後逐漸恢復，全年度平日增加3.4%，假日相近。

高公局表示，國道平日主要係以通勤旅次為主，車流集中於早晚上下班尖峰時段，部分都會區路段已超過道路容量，因此國道都會區路段晨、昏峰之壅塞難以避免，在疫情趨緩下，呼籲通勤民眾可多搭乘公共運輸，避開國道壅塞，節省寶貴通勤時間。

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