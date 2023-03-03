缺蛋缺到怕！炒飯業者喊「自備蛋折5元」　離譜公告曝光

▲炒飯業者推出優惠，只要自備雞蛋就能折5元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近日台灣缺蛋問題仍在持續，蛋的價格也因此變得昂貴。一間炒飯店為了節省成本，更是寫了一面公告，只要自備雞蛋，炒飯都能折價，離譜的公告讓網友們笑翻，卻也反映出現在的蛋荒已影響到民生行業。

一名網友在「爆廢公社」分享照片，路過某間炒飯館時，看見了門口擺出了一面小黑板，上方還寫著「用你自己的蛋，炒飯折5元」的公告，讓他感到十分傻眼，「現在吃炒飯，要用自己的蛋比較便宜。」

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傻眼的公告引起網路討論，不少網友留言調侃，「好好，男生買炒飯有優惠」、「缺蛋到懷疑人生」、「那這樣我一次帶三顆，要吃就吃個夠」、「如果自帶飯、蛋呢」、「我給老闆10元，幫我加兩顆蛋」、「自己帶蛋反而是變相漲價吧？」

▼炒飯業者寫出公告，只要消費者自備蛋，就能折價5元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



對於國內的雞蛋問題，農委會主委陳吉仲表示，3月會透過進口、加工業者的調度，來滿足消費者的需求，但國內雞蛋的產量，預計還要2、3個月才會恢復。

而為了解決缺蛋問題，農委會3日也宣布，國內的養禽場有設備老舊、生產設施機械化程度低，以及有生物安全防疫漏洞等問題，因此會祭出4大措施，利用禽舍重建補助、智慧永續設備導入、雞糞處理資源化以及投資補貼等方式，來改善國內養禽場的設施。