行政院若將「全動法」送立法院 楊永明：包圍立法院！

▲國防部推《全動法》惹議。（示意圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國防部日前預告「全民防衛動員法」修正草案，引發爭議，曾擔任新聞局長、前國安會副秘書長楊永明表示，如果民進黨政府敢在本會期將此修正案送進立法院，他會和所有支持台灣民主政治和新聞自由的人，一起包圍立法院！

楊永明指出，上次台灣有類似規範，是動員戡亂的戒嚴時期，政府會針對車輛、校舍與人員做動員準備，沒想到在解嚴之後，民進黨所提出的修法，竟又針對包括出版、廣播、電視、網路與系統等媒體服務業進行管控，甚至可要求業者與從業人員提供資料。

更可議的是，草案中所謂的「準備時期」就是指「平時」，換句話說，相較過往針對戰時的特別條例，「全動法」修法一過就可適用，立刻把刀架到媒體的脖子上，徹底威脅新聞媒體，影響新聞自由。

全民防衛在戰時，必須由總統依據憲法頒布緊急命令才能實施，相關動員實施的管制可以理解；但是，這項修法針對非戰爭的「準備時期」，造成媒體的寒蟬效應而自我檢查，實質就是介入新聞自由。

楊永明質疑，就算戰爭時期民主也不能關門，國會和反對黨都要運作，人民還是有知的權利，更何況非戰時的時候，怎可如此！？

另外，據報導教育部近日召集地方教育主管機關討論，要求16歲以上男女參與服勤計畫、組成學校青年防護團隊，每年完成8小時基本訓練，每年兩次訓練，顯示政府朝向動員學生，平時訓練服勤，戰時投入防護及武器生產，實際就是在戰爭時參加城鎮戰的協防，這使得未成年青年準備戰時服勤工作，增加人民恐慌。

此外，修正案中也列出「金融外匯動員準備方案」、「資通訊動員安全方案」，代表蔡政府已把腦筋動到台灣人民的資金財產，如果法律修過，恐怕會使許多外資和台灣資金因考量安全性而選擇離開，會把投資逼走，讓留在台灣投資的FDI更減少。

不僅如此，其中的「資通訊安全方案」也可能授權政府介入資安相關設備零件生產——顯示「全動法」不只影響新聞自由，蔡政府更沒有考量到相關的實際衝擊與影響。

針對「全動法」的種種爭議，楊永明呼籲民進黨明確說明：台灣是已經進入交戰準備時期了嗎？要進一步烏克蘭化了嗎？還是民進黨政府讓台灣在中美對抗格局下，為代理人戰爭的動員做準備呢？

楊永明分析，正是因為民進黨知道自己的兩岸政策遲早造成台海危機，所以才要求人民準備戰爭，媒體必須聽話不可亂報導。

楊永明認為，不論「全民防衛動員法」的修法動機為何，可謂是去年「數位中介法」的死灰復燃，而且變本加厲擴大控管範圍：新聞媒體、青少年學生，甚至金融機構，都在準備期間就要受到管制，如同讓台灣進入到「準備烏克蘭化」的階段。

楊永明強調，如果國防部和行政院真把這部法案送到立法院，「我會和所有支持台灣民主政治和新聞自由的人民，一起來包圍立法院」，楊永明也相信，真正願意捍衛台灣民主、認為言論自由不該受到侵犯的台灣人，「一定會站在我們這邊。」