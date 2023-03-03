藉口介紹工作強吻襲胸　女網友「躲廁所脫困」色男下場曝

▲桃園市曾姓男子去年6月間以介紹工作為由，開車到女網友租屋處卻趁機索吻襲胸遭女子推拒，事後報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子去年6月間假借幫女網友介紹工作為由，開車至其租屋處載她至公司面試，卻趁2人獨處時搭肩索吻遭拒，竟將女網友強推至床鋪，再度強吻並撫摸胸部，女網友藉口身體不舒服躲進廁所，曾男才停止獸行，事後報警提告。桃園地院審理時，曾男坦承犯行，法官審結依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，全案還可上訴。

檢警調查，24歲的曾姓男子在網路上認識女網友，去年6月1日下午3時許，曾男以介紹工作並順路搭載女網友上班為由，開車前往其租屋處，並趁2人獨處之際，伸手勾搭其肩膀與親吻臉頰，遭女網友推開拒絕，曾男竟違反女網友意願將其強拉壓制於床上，二度親吻嘴巴、臉部，再伸手撫摸胸部，經女網友假借身體不舒服，還以「月事來了，我已有男友」等藉口上廁所，曾男才停止惡行，女網友事後報警提告，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌將曾男起訴。

桃園地院審理時，曾男坦承犯行，被害女子則提出2人之間通訊軟體對話截圖佐證，法官認為被告係犯刑法第224條之強制猥褻罪，又被告對被害女子為勾搭、親吻與撫摸等行為；法官審酌被告為逞一己私慾，違反被害女子之意願，致使其身心受創，迄今仍未與女子達成和解、賠償其所受之損害，考量他坦承犯行，態度尚可，審結依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，本案還可上訴。