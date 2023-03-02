史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

▲前松聯幫大老、綽號「荔枝」男子吳來居去年9月在桃園龍潭601空騎旅旁租用農場栽種大麻，檢警破獲時現場畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前松聯幫大老吳來居（綽號荔枝）去年9月間租用位於陸軍601空騎旅旁一處農場，栽種二級毒品大麻，檢警經長期佈線後查獲多達4218株活體大麻，市價逾12億元，為歷來查獲數量最大案件，桃園地院今天依製造二級毒品罪判吳有期徒刑11年、柯姓男子判處9年，其餘6名移工則被判刑2年6月至2年10月不等，全案還可上訴。

桃園地院判決書指出，吳來居於2021年6月間與已歿之陳姓男子共謀製造大麻，並招攬柯姓男子於同年6月加入，承租位於桃園市龍潭區601空騎旅旁農場作為栽種大麻農場，後陸續僱用6名失聯移工幫忙栽種大麻。

▲前松聯幫大老、綽號「荔枝」男子吳來居去年9月在桃園龍潭601空騎旅旁租用農場栽種大麻。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院調查，本案由已歿陳姓男子負責取得大麻種子，吳來居提供資金、技術並負責農場內指揮與工作分配，柯姓男子則負責農場內水電設備維修、搬運重物等粗重工作。6名移工則在農場內從事大麻植株澆水、翻土、除草、剪枝、乾燥等工作，去年9月間將採收大麻花、葉，風乾製成可供施用之大麻菸草。

吳來居另將剪下大麻葉浸泡在酒精中，使大麻成分溶出而製造大麻酊，檢警於去年9月查獲，現場起出大麻活株共計4,218株、已採收大麻植株3大包（總毛重12,800公克）、大麻花含樹枝1包（毛重2,000公克）、已製成大麻菸草2大包（淨重1,051.41公克）、1小包（驗前淨重2.09公克）與已製成大麻酊11罐（淨重11,102.48公克）。

▲前松聯幫大老、綽號「荔枝」男子吳來居去年9月在桃園龍潭601空騎旅旁租用農場栽種大麻，事後被龍潭警方移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院表示，被告吳來居等8人自偵查起至院方審理時均坦承犯行，所查獲之大麻及相關工具可證，其製造第二級毒品大麻之犯罪事證明確。吳來居等人在審理中均自白，應依毒品危害防制條例第17條第2項規定予以減刑。

法官審酌，被告吳來居與柯姓男子等2人均有正當工作，不以正途謀生，圖以製造、販售大麻謀利，於本案栽種大麻數量甚鉅，已製成大麻菸草與大麻酊等毒品，幸為檢警及時查獲未流入社會。念及被告吳來居及柯鴻彬於本案查獲後，始終坦承犯行，並詳加交待犯罪始末、共犯及分工模式，足見有悔意，犯後態度良好等，審結依製造二級毒品罪判處有期徒刑，分別量處吳來居有期徒刑11年、柯姓男子9年有期徒刑，其餘6名移工分別判處2年6月至2年10月不等有期徒刑，並將於服刑期滿或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。