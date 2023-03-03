「熊抱手還伸進衣內」　飲料店幹部對辣妹員工嘻鬧過頭...慘了





▲林男自以為在和女員工嬉鬧，結果2度熊抱碰觸到女員工胸部等隱私部位遭起訴強制猥褻。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子在台北市大安區某飲料店工作，時常和店內年輕女員工嬉鬧，有次女員工要下班時，林男阻饒女員工離開店面，因動作過大，碰觸到女員工胸部，引起女員工不悅，不料1個月內，又發生2次類似情形，林男甚至誇張地從後方熊抱，並把手從正面下方伸進女員工衣服裡，台北地檢署3日依強制猥褻等罪起訴林男。

據了解，林男是飲料店的幹部，自以為和被害人關係好，常對被害人手來腳去的，日前被害人作勢攔阻被害人下班回家，2人剛開始還嘻嘻哈哈地，看起來沒有異狀，但林男有1次伸手碰到被害人胸部，被害人懷疑遭吃豆腐，開始暗下決心要保護自己。

隔沒幾天，被害人下班回家時，又遭林男攔阻，這次林男從後方抱住被害人，真的碰到被害人胸部了，被害人持續隱忍，直到第3次，被害人不但從後方熊抱，還從被害人衣服下緣把手伸進去，被害人氣炸，控告林男前後3次都涉嫌猥褻。林男辯稱只是覺得好玩，但檢察官認為，林男後2次明顯未經同意就觸碰到被害人隱私部位，構成2次強制猥褻犯嫌，至於第1次可能只是動作過大，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。