慢速重播「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問：要砍人砍得這麼真切嗎

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慢速重播「蔥多餅搓鈔片」　謝曜州2關鍵逆風問：要砍得這麼真切嗎

記者曾筠淇／綜合報導

宜蘭礁溪一間蔥多餅店老闆娘被指控，將客人支付的3張100元鈔搓掉一張，再向客人多收100元。針對此事件，網路上幾乎一面倒覺得老闆娘不老實；不過，主持人謝曜州則逆風表示，要怎麼篤定老闆娘是慣竊老千呢？

謝曜州在臉書上發文表示，影片若以正常速度播放，會覺得老闆娘用拇指滑掉一張鈔票，但如果放慢動作仔細看，其實是「找零錢時，右手掌捲起鈔票，滑掉一張、老闆（娘）要去拿零錢，所以用大拇指壓著鈔票」，慢動作看就會懷疑是不是先滑掉了、拇指才動？

雖然很多人認為，若少1張百元鈔，要收220元時應該先問少20元而非少1張；但謝曜州要大家仔細看影片，「她拿過鈔票就同時找零錢了，顯然她接過來的時候認知是300元」，至於為何突然說少一張？就看大家如何解讀，若是慣竊老千，當然是惡意詐騙，但有沒有可能老闆娘憨直、一忙就緊張？大家應該有遇過這種老闆吧？

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謝曜州坦言，鈔票掉到櫃子、引導看地上，其實都屬於主觀認知，也是構成誤會的一環，是否有惡意其實很難判斷，有沒有可能是不小心滑到櫃子？老闆娘根本沒想過會掉到那？且爆料者在拍影片，老闆娘有必要在這麼多雙眼睛面前出老千嗎？

因此謝曜州歸納2大點，一為是否有過紀錄？二為附近店家應該多少有聽說，像是附近店家說老闆娘個性老實，這點是否就符合「憨直」？正因上述關鍵都無法完全篤定，所以如同無法篤定老闆娘是蓄意詐騙，「要砍人砍得這麼真切嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲謝曜州分享不同的看法。（圖／翻攝自Dcard）

最後謝曜州也說，老闆娘當下反應是糟糕的，本來就該把錢點清楚，沒看到鈔票也要自己先找清楚；至於女兒的解釋也沒講清楚經過，非但起不了作用，還會再被罵一次。

貼文曝光後，底下網友也分享看法，「有時候一些網友們可否平心衡量一下再發言？一面倒說她是詐欺慣犯？真的很噁心」、「人云亦云真的很可怕」、「很多網路鄉民都不知道什麼是無罪推定，以為自己認定的才是正義，鄉民的正義可能是一把雙面刃」、「依我的認知就是不小心滑掉的」、「這件事很難看表面，因為爭議點很多，而且最重要是老闆娘當下態度是不恰當」。

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