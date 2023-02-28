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蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：多收100元是誤會　網看完更怒了

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友在網路爆料，她去宜蘭買蔥油餅時，店家疑似「變魔術」，將100元往下丟，再稱少了一張鈔票，要求她補足錢。事後自稱是老闆娘女兒的網友發文表示，「我震驚得說不出話來！」同時還原經過，向爆料的原PO道歉，「日後再著急也會謹慎面對每一個步驟，對不起」。

自稱是老闆娘女兒的女網友在Dcard上，以「對不起！真的誤會了」為題發文，提到她是該蔥多餅店的女兒，經朋友轉發文章才知此事，「我震驚得說不出話來！」知道是爸媽的攤位鬧上版面後，她趕緊打電話與媽媽聯繫，但與此同時，她感到相當自責，「如果我答應他們在連續假期回家裡幫忙，是不是就不會有今天的誤會發生了？」

女兒表示，爸媽賣了蔥多餅10多年，從夜市、路邊攤到現在的店面，雖然稱不上最有名、最好吃，但很努力經營，若有任何投機行為，絕對無法在地經營這麼久。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲自稱是老闆娘女兒的網友發文道歉。（圖／翻攝自Dcard）

女兒也說，媽媽看到影片後很難過，責怪自己在忙碌、急於製作餐點的時候，沒有在收錢當下與客人確認金額數目，所以才會造成誤會。對此，女兒也向爆料網友道歉，「日後再著急也會謹慎面對每一個步驟，對不起」。

最後女兒更說，很抱歉影響爆料網友一家人的出遊興致，身為子女的她，之後會要求父母結帳收錢時要喊出來，並與客人確認，而在攤位上也會加裝攝影機，「希望您還是能喜歡宜蘭，喜歡礁溪。」

不過女兒的道歉文曝光後，底下網友大多不買單，「影片收錢的動作要不要請媽媽澄清一下？道歉的心意確實有看到，但引燃導火線的核心影片，片中掉錢怎麼沒有給出解釋」、「是在打什麼悲情牌？有夠難看」、「還好人家有錄影，不然一般人可能百口莫辯」、「怎麼看都故意成分較多，人家表姊馬上說錢掉了，但你媽說沒有」、「影片會說話，你道歉寫得再好、再悲情牌也沒用啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友罵翻。（圖／翻攝自Dcard）

回顧整起事件，爆料的原PO在Dcard上，以「大家小心這種騙術」為題發文，提到她光顧宜蘭某蔥多餅店時，本來只買了1個蔥多餅和3個蔥油餅，共170元，但後來店家稱自己多做了一個，所以她又加買1個50元的蔥多餅，共計220元。

原PO當下掏出300元給店家，但老闆娘接過錢後，直至找完零錢才說少了一張100元。當下原PO表姊看到錢掉了，但店家不認，於是原PO直接補100元了事。

事後原PO看了現場影片後，才發現100元真的掉了，但拿了影片給店家，對方仍不認，直到他們在攤車中間的櫃子看到錢，店家才態度大轉道歉。影片曝光後，網友紛紛傻眼直呼，「一看就是慣犯了」、「看起來很熟練欸，啊不就還好有錄影，傻眼」、「錢不夠會直接說少20元，不會先找錢再說少100元的啦，邏輯完全不通啊」。

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