月賺32萬！醫師哥哥「1悲慘原因」找相親　全場嘆：真的大扣分

▲當醫師的哥哥花了6萬參加聯誼。（圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

許多女生渴望當醫師娘！不過一名網友透露，哥哥職業是醫師，月薪約32萬元，由於被爸媽逼婚逼到絕境，於是花6萬參加聯誼，也順利認識數名妹子，發現各個攻擊性超強，主動要約哥哥出去，讓哥哥第一次感到「原來自己這麼搶手」。正當網友大讚哥哥條件無敵時，原PO加碼直呼哥哥是媽寶後，全場反嘆大扣分！

一名網友在PTT透露，自從他去年結婚後，爸媽就對哥哥逼婚，不過哥哥只交過2任女友，現在根本沒對象。事實上，33歲的哥哥是台大醫學系畢業，身高體重分別為176cm、70kg，性向也正常。

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原PO繼續透露，去年哥哥從台大醫練功出來，月薪從12萬暴漲到32萬，有花了一筆6萬報名相親聯誼，可說眾人的搶手對象。哥哥崩潰說道，每周都被紅娘安排相親，也順利認識幾位女生，年約30歲左右，不過「攻擊性都很強」，都會主動約他出去。

哥哥也不禁笑虧，以前追女醫師都超難追，如今「第一次感覺到，自己這麼搶手！」對此，原PO也好奇拋問「33歲單身男醫師有這麼搶手嗎？」

文章曝光後，網友紛紛困惑反問，「剛進醫院就一堆護理師會搶認識，還需要去聯誼」、「女醫生難追很正常啊，醫生很多都在乎優生學啊」、「除非外表沒過門檻，否則這樣的條件基本上無敵」、「男醫師蠻搶手的啊，但也還是要看臉跟個性」、「月薪32萬這條件，除非個性奇葩、外表不修邊幅，不然真的在婚姻市場近乎無敵了」、「參加運動社團，比較不會被當獵物」、「這種條件，躺著選女生吧，不要被獵食就好」。

留言串中，原PO也坦承，爸媽是教育體系出生的公務員，媽媽禁止哥哥與護理師交往，偏偏他又追不到女醫師，甚至還是個媽寶。

上述一番話，其他網友秒搖頭回應，「男醫生很搶手，但是表達出來就是被爸媽逼婚加媽寶就是大扣分」、「媽寶很不優唉...感覺父母控制欲好強」、「原來是媽寶，難怪...條件這麼優還要花錢相親」、「媽寶還是靠媽咪介紹就好了，認真」、「覺得還是叫你爸媽介紹學校女老師比較快啦，女醫師從大一就多少人排隊追了」、「媽寶那沒救啦，結了女的也是出軌離婚」。

▼全場看到媽寶2個字後，瞬間搖頭了。（圖／翻攝PTT）

