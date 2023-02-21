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黑手兒子咬牙考上醫學院！考官竟反問：你就繼續修車，幹嘛當醫師

▲▼醫生,醫學系。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲年輕男子苦讀考上醫學系，畢業後尋找一般醫學訓練的醫院時，被某醫院的考官詢問「你就繼續修車子，幹嘛來當醫師」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

父親做什麼行業，兒子就一定要跟著做下去嗎？雲林一名修車師傅的兒子靠著苦讀，大學考上了醫學院，畢業後正在尋找畢業後一般醫學訓練的醫院，沒想到竟有某間醫院的考官詢問「你就繼續修車子，幹嘛來當醫師」，引起了廣泛討論。

眼科權威醫師張丞賢在臉書上分享，一名年輕男子19日從台中騎腳踏車來彰化面試下年度的PGY（post-graduate year training，畢業後一般醫學訓練的英文簡稱），男子身材精實、下巴留有一搓短鬍子，小時候則居住在雲林北港。

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張丞賢說，這名男子的父親是修車師傅，因為工作的關係，與父親一起遷居到台北縣（現新北市），後來靠著努力苦讀，考上了建中、醫學院，求學的過程中不停打工賺取學費，包含家教、店員以及小工，同樣也有做修車的零工。

▼黑手的兒子考上醫學院，畢業後尋找一般醫學訓練的醫院，卻被問「你就繼續修車子，幹嘛來當醫師」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

近年因為父親退休、回到北港，因此男子希望能找到雲林、嘉義及彰化的醫院，來進修畢業後一般醫學訓練。不過，在面試的過程中，男子告訴張丞賢，有一間醫院一定不會去，因為到場面試時，考官竟詢問「你就繼續修車子，幹嘛來當醫師」，似乎對他的內心產生了不小的影響。

張丞賢分享的故事曝光後，有業內人士回應，「我覺得是那前輩諷刺目前行醫不如修車的醫療環境…發的牢騷罷了」、「醫生某種程度上，跟修車師傅其實也差不多啊。」

不過，同樣有人認為，應該尊重年輕人的選擇，讓年輕人能夠改變自己、改變人生。對此，張丞賢則感嘆，雖然該名考官的話語，確實可能是在諷刺醫療環境，但聽在年輕醫學生的耳裡，應該不會理解其中的意思，「他們應該不知道現在醫療環境，老實執業的醫師真的比不上修車廠。」

 
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