家裡發生火災哥哥燒死　妹妹隱瞞凶宅賣高價下場曝

▲凶宅示意圖，非當事案件。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子（49歲）在2021年4月委託陳姓房仲出售位於前鎮區的透天厝時，沒將屋子在2010年曾發生火災，張女哥哥死在屋內的情況告知房仲，房仲順利以900萬元將房子賣給翁姓男子，但翁男後來從鄰居口中得知屋子是凶宅，氣得告張女和房仲，檢方偵查後，將張女依詐欺罪起訴，陳姓房仲則因不知情而獲不起訴。

檢方指出，張女這間位於前鎮區的房子在2010年間曾發生火災，當時張女哥哥因一氧化碳中毒死在屋內，讓房子成為凶宅，2021年4月間張女委託陳姓房仲賣房，但在屋子的現況確認書上，卻故意不提屋子曾出現兇殺、自殺或其他非自然死亡的情況。

陳姓房仲在不知情的情況下幫忙找買家，後來房子順利以900萬元成交，翁姓買家買下後，經鄰居告知，才知道屋子在11年前曾發生死亡火災，不滿張女故意隱瞞凶宅的屋況，氣得提告詐欺。

檢方偵查時，張女坦承犯行，被依詐欺罪起訴，而陳姓房仲的部分，檢察官則根據他和張女的對話記錄，顯示他事先並不知情，而且屋況確認書上沒有凶宅的情況，也是張女親自勾選，因此認定陳姓房仲事先並不知道是凶宅，因此給予不起訴處分。