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5歲女脫口「吃過男生香腸」　竟是弄丟信用卡...母男友逞慾當懲罰

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲5歲的小芸（化名）對同學脫口說出「吃過男生的香腸」，同學爸爸聽後嚇得連忙通報幼稚園園長，揭露繼父的狼行。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

一名5歲女童小芸（化名）不小心將媽媽的張姓男友信用卡弄丟，張男竟然將小芸抓到樓梯間逼她舔親其下體，而小芸在幼兒園戶外教學中，天真向同學說「我有吃過男生的香腸」，讓同學的爸爸聽到後驚呆，連忙通報園長。張男惡行曝光後，法院依強制猥褻判處3年4月，還可上訴；另外民事部分需要賠償小芸與其媽媽各40萬、20萬元確定。

根據判決，張男因為女友的5歲女兒小芸將他的信用卡弄不見，於2019年6月至7月間的某天，在宜蘭住處的樓梯間強逼小芸親吻、舔生殖器，由於小芸平時就會遭到張男毆打管教，她不敢不從只好照做。

小芸隔天就向媽媽訴說張男要她「舔他尿尿的地方」，但媽媽第一時間半信半疑，也沒有報警，而是先將小芸送至台南友人家借住。

直到同年12月間，小芸參加幼兒園舉辦的戶外教學，在吃午餐時看見餐點中有香腸與雞腿，她童言童語地對一旁同學說出「我跟你講，我有吃過香腸…吃過那男生的」，同學的爸爸陪同在一旁，聽聞後驚覺不對勁，立刻告訴園長，隔天即循幼兒系統通報調查。

張男遭逮後辯稱，他與女友即小芸媽媽交往後同居，並與其再生下1子，之後她就都在家中照顧小孩很少外出工作，沒有單獨與小芸獨處的機會；而小芸有幻想、混淆現實甚至說謊的情形，並表示女友是為了爭取兒子的親權、要小芸做出不實指控。

不過，小芸做筆錄、審理時，均能詳述一模一樣的過程，張男經常拿水管、衣架毆打管教，再命令自己舔、親他「尿尿的地方」，類似行為發生過至少10次，法官認為年僅5歲的女童，若是憑空創造的記憶，根本禁不起反覆訊問，認定張男犯強制性交罪，重判8年；但上訴二審後，認為小芸陳述的無法得知是否已「進入口腔」，依強制猥褻罪改判3年4月，還可上訴。

高等法院審理求償部分後，法官認為小芸是在戶外教學時，自行脫口而出「吃香腸」等內容，再由同學爸爸發現後轉告園長，主觀上小芸媽媽並無揭露此事的意圖，沒有以此獲得好處的動機，且要長期陪著小芸面對此痛苦，又張男嚴重影響小芸性關係偏差，判張須賠小芸40萬元、媽媽20萬元，民事部分判決確定。

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