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社會 社會焦點 保障人權

闆娘好奇問蝌蚪　入珠男噁撩「我的有眼睛」拉她看…下場慘曝

▲▼金魚以昆蟲和蝌蚪為食，對本土物種造成嚴重破壞，威脅到生物多樣性。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲入珠男強拉女子看自己「有眼睛的蝌蚪」遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名卡拉OK店老闆娘小玲（化名），隨口問了楊姓男客人衣服繡的「蝌蚪」是否為公司名稱，竟遭楊男出言騷擾「我的還有長眼睛」、「帶你去廁所看更多的蝌蚪」，強拉至女廁摸胸、親臉、頸部，高雄高分院依強制猥褻罪判處楊男8月。

判決指出，2020年10月18日晚上9時許，楊男前往卡拉OK店消費，中途與小玲到店外抽菸時，小玲見楊男的工作服上繡有「蝌蚪」2字，好奇問是不是公司名字，楊男卻突然獸性大發，表示要帶她去廁所看更多蝌蚪，強行拉去女廁後從後方熊抱碰觸胸部，接著親吻臉頰、頸部，導致小玲右手背、左上手臂等處有抓傷。

審理時楊男表示，自己當時喝了酒，才開玩笑說「我的蝌蚪還有長眼睛」，就是有入珠的意思，小玲說她要看一下，才拉著她的手到旁邊去看，但走了約6公尺，小玲生氣說不要再玩了，再玩就翻臉，之後才放開她的手。

一審法官勘驗監視器畫面，楊男確實拉著小玲往廁所方向走去，小玲明顯有掙扎動作，也有目擊證人表示，當時小玲返回店裡時神情緊張，跑去廚房裡面躲藏。

小玲還說，成年人都知道楊男說的「蝌蚪」就是精蟲的意思，就當時2人對話情境來看，可認定楊男藉由提及「蝌蚪」繡字的機會，唐突表達與男性生殖器相關之事，並傳達自己有性需求的訊息，再以強制力拉小玲至廁所，因此依強制猥褻罪判處8月。案經上訴二審，仍維持原判，全案還可再上訴。

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