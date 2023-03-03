跟進電梯問「可不可以摸一下」　色男襲胸3秒要關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

高雄張姓男子2021年10月19日上午8時許假裝向路過女子A問路，接著尾隨進入電梯，不顧對方拒絕、反抗強行襲胸，還試圖抓住手臂壓制對方，事後被一狀告上法院。雖然張男辯稱是A女自己突然在電梯裡大叫，他才會伸手制止，但並未獲得法官採信，最終被依涉犯制猥褻罪，判處有期徒刑8個月。

▲張男尾隨A女進電梯，並強行襲胸。（示意圖／記者許力方攝，非本案事發地點。）

張男在判決書中主張，2021年10月19日上午8時許他先是詢問A女該棟大樓是否有房屋出租，對方沒有回答就直接進入電梯，他想說電梯裡應該可以看到相關的租屋告示，於是跟著進入，哪知道一進去女方就開始一直大叫，他伸手拍了一下示意不要叫，竟遭用力揮開，「我有推她的手肘，才會被監視器拍到我們好像有相互拉扯的動作。」

A女則表示，電梯門關上之後，張男先是詢問她「可不可以摸一下」，當下立即拒絕，對方竟硬靠過來上下其手，伸手襲胸，她馬上抬起手肘抵抗，並彎曲身體盡量不要與對方接觸，但對方用一隻手抓著她的手臂，另一隻手持續襲胸，她改用兩隻手抵抗又被壓制住，整個過程她一直奮力尖叫反抗，因此導致手臂挫傷、拉傷。

A女的補習班老師也證稱，當時在櫃檯前聽到電梯內有尖叫聲，電梯門一打開，就看到A女衝出來而且哭到無法說話，於是趕緊上前關心，「我就跑過去電梯前，看到張男獨自在電梯裡面，之後他就跑出來往安全門外的樓梯間逃逸，但因為大樓1樓的安全門有上鎖，所以他出不去」，直到警察到場，A女才說出遭到猥褻的過程。

高雄地院法官認為，張男在進入大樓之前曾向A女問路，也有得到明確回答，但他沒有前往該地點，反而尾隨進入大樓電梯，這個舉動已令人起疑；進一步調閱電梯監視器畫面檢查，發現他的確曾將右手往A女的胸部伸去，還抓住A女的雙手往後推，過程大約有3秒鐘。

法官指出，A女與張男素不相識，沒有誣陷他的動機，加上監視器畫面、證人證詞和A女的證詞、驗傷診斷證明等證據，因此認定A女的主張高度可信；考量到張男有重利、妨害自由等前科，素行不佳，犯後又矢口否認，至今仍未與A女達成調解並取得原諒，最終依強制猥褻罪判處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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