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日本追加制裁傭兵組織「瓦格納」！　俄21團體列入禁運名單

▲▼私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）。（圖／路透）

▲俄羅斯私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本政府28日宣布對俄羅斯實施追加制裁，其中包含向俄國傭兵組織「瓦格納」在內的21個團體實施禁運。不僅如此，同時也凍結與俄軍有關的48名個人、74個團體的資產。美國1月才剛認定瓦格納為「國際犯罪組織」，而日本此舉也是在與歐美各國統一步調打壓俄羅斯。

根據《共同社》報導，2月24日適逢俄羅斯攻打烏克蘭1周年，G7領袖共同召開線上會談，而日本首相岸田文雄也在會談中表示，將會對俄羅斯實施嚴厲的追加制裁，並持續支援烏克蘭。內閣會議28日正式批准該案，而追加制裁內容包含對俄羅斯的個人、團體、金融機構實施資產凍結，並且增加禁運名單，同時禁運有助於加強俄方軍事能力的無人機。

▲▼ 日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）。（圖／路透）

▲日本內閣會議正式拍板對俄羅斯實施追加制裁。（圖／路透）

此外，美國將部分歐洲與亞洲的個人列入追加制裁的適用對象，同時未來也打算將部分中國企業列入禁運名單中。對此，日本當局則表示，目前尚不會針對「是否對第三國的相關人士實施制裁」進行回應，不過基於24日的G7領袖共同聲明，將會持續蒐集並分析相關情報，與G7緊密合作，要求第三國停止對俄羅斯的支援。

日本此次的追加禁運名單中包含俄國傭兵組織瓦格納。瓦格納組織是由與俄羅斯總統普丁關係密切的商人普里格津所創立，並在俄烏戰爭期間，往烏克蘭派遣了由傭兵與罪犯所組成的部隊，1月被美國政府認定為國際犯罪組織。

另一方面，在俄羅斯進攻烏克蘭後，日本當局除凍結特定人士與團體資產外，還對量子電腦、3D列印機、工具機等可轉用於軍事的物品實施禁運。

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