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大陸 大陸焦點 特派現場

反擊美國！陸宣布制裁洛克希德馬丁、雷神導彈

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中國大陸宣布制裁美國軍火公司。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部16日宣布，為維護國家主權，決定將參與對台灣軍售的兩家美國軍火公司洛克希德·馬丁、雷神導彈與防務列入不可靠實體清單。

大陸商務部在「不可靠實體清單工作機制公告」中提到，為維護國家主權、安全和發展利益，決定將參與對台灣軍售的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠實體清單。

▼雷神研製的知名飛彈系統「愛國者飛彈」。（圖／路透社）

▲▼愛國者飛彈2型。（圖／路透社）

大陸商務部還說，將對兩家公司採取以下措施：禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格。

大陸商務部強調，將對兩家企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍，「上述企業應當自本公告公佈之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。」

美國日前宣布制裁6家中國大陸實體，並指控相關實體支持中國大陸的「間諜氣球」項目。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌15日在記者會上表示，中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

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