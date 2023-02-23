不甩西方制裁！中國成俄羅斯「最大貿易夥伴」　交易總額達1900億

▲中俄兩國貿易總額在2022年達到1900億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打將滿一年，而面臨西方各國的制裁，俄羅斯為了解決經濟上的困境，開始尋求其他國家幫助，而中國就是俄羅斯最重要的貿易夥伴，兩國貿易總額在2022年更達到1900億美元，創下新紀錄。

根據BBC報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對其實施嚴厲制裁，禁止進口俄羅斯石油和出口高科技產品；西方各大公司形同直接與俄羅斯切斷聯繫，導致俄羅斯與美國、英國和歐盟國家的貿易在2022年大幅下滑，但此時俄羅斯和中國的貿易總額卻創下新紀錄。

中國與俄羅斯的貿易總額在2022年達到1900億美元，相比前一年增漲了30％；其中俄羅斯從中國的進口增加13％，達到760億美元，對中國的出口則增加43％，達1140億美元。在西方家制裁之際，中國無疑成了俄羅斯最重要的貿易夥伴。

俄羅斯政府年收入有將近一半是來自石油和天然氣，而受到制裁影響，俄羅斯對歐盟國家的石油與天然氣銷售量在過去一年大幅下降，但這個缺口很大一部分已經透過增加對亞洲的銷量來彌補；在G7、歐盟和澳洲試圖限制俄羅斯海運石油價格的同時，中國仍繼續以市場價格購買俄羅斯原油。

2022年俄羅斯向中國出口的液化石油氣（LPG）是前一年的2倍；此外，俄羅斯透過「中俄東線天然氣管道」（Power of Siberia）輸送的天然氣增加了50％、原油增加10％。

中俄還準備在能源關係上擴大合作，包含同意建設一條新的天然氣管道「中俄東線天然氣管道2號」。現有的中俄東線天然氣管道於2019年開始運作，合約為期30年，預估產值超過4000億美元。