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「甜心議員」涉詐領助理費　開庭請假神隱...共犯男現身拒認罪

記者黃哲民／台北報導

台北市前市議員林穎孟被控2018年到2022年的4年任內，與前男友葉曜彰利用人頭掛名公費助理，詐領議員助理補助費共26萬餘元，共同涉犯公務員利用職務機會詐取財物等罪嫌，台北地院今開庭，連任失敗的林穎孟請假未到，葉男堅稱無罪，透過律師強調絕沒造假或收取不法利益，受僱的公費助理「95%的工作集中在林穎孟的事務上」，法官諭知擇期再開庭。

▲▼台北市前市議員林穎孟的前男友葉曜彰(灰色外套黑背心白襯衫)，被控涉共同詐領議員助理補助費，到台北地院出庭否認犯罪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前市議員林穎孟的前男友葉曜彰(左)，被控涉共同詐領議員助理補助費，今到台北地院出庭否認犯罪 。（圖／記者黃哲民攝）

葉曜彰開完庭面對媒體發問，始終沉默，他的律師頻說「謝謝」、不便對正在審理的案情表示意見。據悉，林穎孟今以律師另有案件開庭撞期為由請假，39歲的林女出身太陽花學運，2018年由時代力量政黨提名初次角逐台北市議員即當選，因外型亮眼被稱為甜心議員，2020她和自己5位助理鬧翻遭爆料是「慣老闆」、「假面甜心」，後來退出時代力量，去年(2022年)九合一公職大選以無黨籍身分尋求連任失利，她告5位助理求償共380萬元，一審將於本月(3月)底宣判。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲「甜心議員」林穎孟被控人頭詐領助理費被起訴。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

本案檢方起訴林穎孟涉案的犯罪事實有2部分，一為2019年9月資遣楊姓公費助理後，拖了2個月才向台北市議會辦理停聘，涉藉此詐領3萬餘元助理補助費與勞健保補助款，二為2020年葉男(現年37歲)自行創業、不再擔任林女公費助理，2人涉以葉男公司1位郭姓女設計師掛名接替，用助理補助費支付葉男應給郭女的薪水，2人並瓜分補助費餘額。

由於林穎孟今沒到庭，法官僅處理葉男所涉第2部分案情，葉男表明：「否認犯罪！」他的律師指出，檢方起訴葉男共犯詐領公款的謀議與計畫，根本不存在，檢方也無法舉證，律師強調郭女確實受僱擔任林女的公費助理、受林女的指揮監督，「95%的工作集中在林穎孟的事務上」。

葉男的律師表示，依目前司法實務見解，就算郭女受僱公費助理期間兼做其他公司的工作，也不能否定公費助理身分，葉男跟自己公司更沒因此收取任何不法利益，本案毫無任何助理補助費流入葉、林個人戶頭的證據，且郭女當時工作內容的酬勞，符合市價。

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