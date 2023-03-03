5大白鴨「跳車越獄」逛大街　警員汗流浹背圍捕...逗趣畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄仁武分局員警前（1）日上午在鳥松區中正路一處巷口時巡邏時，突然發現有一群隻鴨子竟在大馬路上亂竄，深怕危害其他用路人安全，員警立刻下車指揮交通外，竟當起動保員利用捕鳥網，最後順利將5隻鴨子「逮捕歸案」，化解一場虛驚。

▲▼員警充當保育員將亂竄在馬路上的鴨子一一捕獲，還給用路人行車安全。（圖／記者吳世龍翻攝）

仁武分局鳥松分駐所員警於1日上午10時許，巡邏行經鳥松區中正路400巷路口時，發現有一群鴨群在路上行走阻礙車輛通行，員警見狀遂現場指揮交通避免意外發生。

警方表示，當時除了馬路上有鴨群外，還有另外一群則逃竄在一旁的空地，故判斷鴨子應是從載運車上逃脫而流竄到路旁。為避免鴨子再度逃竄跑到馬路上，影響來往的車輛通行，於是先將鴨子驅趕於一起後，再利用捕鳥網將鴨子抓捕裝箱移置。

就這樣當街上演人鴨大戰，員警費了九牛二虎之力，總算將脫逃的5隻鴨一一逮獲，維護交通順暢。但依舊不知這群鴨隻的主人，只好通報動保處人員協助安置鴨子。

仁武分局呼籲，載運家禽家畜的車輛，應要注意鐵籠有無牢靠，以避免動物脫逃而危害其他用路人安全，依道交條例可處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。