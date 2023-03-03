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社會 社會焦點 保障人權

醫師助理好心給水…他美工刀追砍臉頸「縫80針保命」　下場曝

記者黃資真／台中報導

台中一名60多歲許姓街友對耳鼻喉科診所的鐘姓助理不滿，竟持美工刀往鐘男後頸部及右臉頰各砍1刀，緊急手術縫了80多針才保住一命。法官認為許男雖受精神疾病影響，無法區分現實，但仍可理解及辨識砍人的傷害性，不予減刑，依殺人未遂罪判處7年10月。

▲▼台中中區診所總務遭街友持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲診所助理遭街友持美工刀追砍，嚴重傷勢共縫了80幾針。（圖／資料照）

回顧此案，許因居無定所，有次躺在耳鼻喉科診所門前地上睡覺時被鐘勸離，但鐘也擔心天氣太熱，曾好心拿水給許喝，2022年7月27日下午，鐘男引導病患前往附近藥局領藥時，早已埋多時的許男衝出，持美工刀朝對方臉頰、後頸揮砍，臉部傷口甚至一路延伸到耳朵一帶，鐘趕緊躲回診間裡，鐘共受有唇撕裂傷、右側臉頰撕裂傷（右臉橫向撕裂傷口併唾液腺及頰神經斷裂）、後頸頸部撕裂傷、頭皮撕裂傷，傷勢十分嚴重，縫了80多針才保住一命。警方到場後立刻將精神狀態不穩定的許逮捕到案。

審理時許自承有憂鬱症，精神恍惚，案發幾個月沒去看醫生吃藥，所以情緒不穩定，案發前幾天許在附近得知有1位泰國醫生，只用技術免吃藥，就可治療中樞神經，結果耳鼻喉科的醫生知道後，就把這項技術偷偷學起來，泰國醫生氣得跑去診所前指指點點，說對方偷學他的技術還賣到國外去，又指責許洩漏他的秘密，所以許才持美工刀要刺殺診所的人。

▲▼台中中區診所總務遭街友持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲許男患有思覺失調，妄想犯案動機因而痛下殺手。

精神檢定報告指出，許所述之犯案動機，應是曲解泰國人肢體動作所妄想而成的情節，才會出現相對的情緒反應，可見許在犯案當下確實受到妄想之精神症狀干擾。

許男偵訊時強調，他拿美工刀要砍鐘「是因他做錯事，我是要殺了他」，法官因此認定許均清楚了解犯行之動機、手段與過程，既然預藏美工刀在隨身包內，顯示許了解如何遮掩其殺機。

法官認定，許並未因為患有思覺失調、妄想等病狀，導致犯行認知理解與判斷能力較常人為低，性格雖衝動、暴躁，但並非不能控制自己或不知自己正在做何事，因此不予以減輕其刑，考量許固定收入全靠政府補助，居無定所，依殺人未遂罪處7年10月，全案還可上訴。

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