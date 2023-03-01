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不婚不生！80K男「每周找妹子打砲」剩4萬存股　全場吵翻了

▲▼下午茶,薪水小偷,偷懶,宅男,早餐,午餐,宵夜,肚子餓,上班,打工。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲友人月賺8萬，一半拿去喝茶找妹子、一半則存股。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕結婚生孩又買房，要過著被錢追著跑的生活，因此有一派年輕人寧願躺平！一名網友透露，友人月薪8萬元，住家裡免給孝親費，其中4萬拿去存股、剩下4萬全花在娛樂與喝茶，「每個禮拜跟不同的年輕女生打砲」，並決定這輩子不婚不生。文章引發熱議，網友看法也想當兩極化。

一名網友在PTT以「不婚不生之後，發現每個月錢多到花不完」為標題發文，他指出，自從成為躺平族後，不再為結婚育兒基金、買房頭期款而煩惱，每月過著血拚、吃高檔餐廳的悠哉生活，甚至自豪「錢根本多到花不完！」

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對此，一名網友回文提到，友人月薪8萬也不婚不生，每月爽花4萬吃喝玩樂與「喝茶」，每周過著約砲的淫荒生活，剩餘4萬則是買ETF存股。

網友也透露，友人住在家裡，少了房租的負擔，早晚餐也是吃家裡「健康又省錢」，加上不買車，平時騎車、搭捷運通勤，「過得滿爽就是了！」

對此，網友也曾詢問友人「為什麼不結婚？」對方淡淡直言，一個人每月8萬爽爽花，喜歡過著無憂無慮的生活，一旦結婚要服侍老婆、岳父岳母家，未來買房育兒花費很驚人，不敢想像8萬薪水「會過著什麼生活？」聞言，網友也無話可說了。

文章引發討論，網友看法兩極化，一派人認同回應「一人飽全家飽」、「家庭月入8萬會過得很吃力」、「現在組織家庭真的很燒錢，成本高CP值又低，真的不如單身爽」、「當高薪男人體認到這件事，會更不想結婚」、「女人很愛儀式感，逢年過節都要拉著你花錢」、「你朋友心態正確」。

不過另一派人認為，「這個收入省一點，也是可以買間破公寓跟養小孩的」、「怎麼感覺這樣的人生很無聊？吃魚喝茶幾十年不會膩喔？」「現在一時爽，老時孤獨死，例子看多了，多元社會的個人自由囉」、「重點是住家裡啃老吧」。

▼網友吵翻了。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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