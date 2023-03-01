18歲女住戶遭「爺級保全」硬入！他心虛塞百元　賠25萬判2年半

▲18歲少女到警衛室領東西，卻遭72歲保全強拉進廁所侵犯，完事後還塞100元安撫她。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

桃園一名72歲黃姓社區保全，見一名剛滿18歲的女住戶獨自到警衛室領取中秋節禮金，竟起色心伸手襲臀、揉胸，將她拉到廁所以手指侵犯，事後還良心不安、塞給女子100元作為補償；一審黃男被依強制性交罪處3年6月，之後他賠償25萬元與女子和解，高院撤銷改判2年6月，還可上訴。

檢警調查，72歲的黃姓保全，在中壢區某社區警衛室任職，2021年8月1日晚間9時許，18歲女住戶到警衛室領取中秋節禮金1000員與摸彩券時，黃見女子身形窈窕起淫念，竟伸手觸摸其右側臀部，還將手伸進女子內衣裡揉捏胸部，女子當場嚇壞不知所措，黃男又將女子拉進入警衛室內廁所，繼續將手伸進女子內衣裡揉捏，以手指性侵得逞，而黃男還意圖安撫女子、塞了100元讓她去買宵夜。

桃園地院審理時，黃男先坦承犯行，後來又改口否認，辯稱自己在社區當了20年保全警衛，女子是社區住戶，案發前與女子沒什麼互動，看起來女子約17、18歲，當天女子到警衛室，他一時衝動就摸其胸部，後來說這邊不方便，與女子一前一後去警衛室內廁所，他只有隔著衣褲摸女子胸部和下體，沒有以手指性侵。

受害女子表示，當晚遭辱後馬上向同學與母親告知，父母當場質問黃男，黃男則是支吾其詞，隨後前往醫院採檢，在內衣裡也採出黃男DNA，且女子在每次調查時的描述都無明顯瑕疵，檢警認為若非親身遇害、無法如此指證歷歷。

法院一審後，認為黃男利用社區保全警衛職務機會，對熟識多年之社區住戶即女子為犯行，還不斷否認犯行，依強制性交罪判他3年6月有期徒刑。

黃不服上訴，並與女子以及她的法定代理人達成和解，賠償25萬元，求得她們的原諒，高院審酌黃男事後已辭去保全工作，坦承錯誤也有悔恨，撤銷改判強制性交罪2年6月徒刑，還可上訴。