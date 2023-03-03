2023人生大翻轉TOP3星座！巨蟹財富爆棚、「它」告別過去身份

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想在2023年改頭換面、翻轉人生嗎？首先要知道自己有沒有這個運，科技紫微網整理出「2023人生大翻轉」TOP3星座，今年的大變動會讓他們激發好運，快看自己有沒有上榜！

▲2023人生大翻轉TOP3星座，快看自己有沒有上榜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



金牛座

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冥王星的力量，讓金牛座今年大步向前邁進，人際關係上會斷捨離，遠離那些不對頻的人，在生活方面也會變得更自律，包括飲食更健康、作息更規律，整個身心狀態非常良好，今年會是金牛座成為「自己想要的樣子」關鍵的一年，只要有努力、有改變，就能獲得滿滿的成就，讓自己衝向巔峰時刻！

巨蟹座

今年對巨蟹座來說，是大起大落的一年，上半年可能會經歷一段蠻長的低潮期，你會覺得各種無形壓力席捲而來，整個人會很無力、很受挫，但是下半年會大翻轉，因為金星進入你的財帛宮，整體運勢向上飆升，尤其是財富部分，只專心賺錢，絕對是數錢數到手軟！

水瓶座

今年水瓶座不論在工作或是感情，都會有新的發展，可以說是擺脫困境的一年，在財務方面也是，只要能抓到投資好時機，就能大賺一筆，尤其是有債務危機困擾的水瓶座，有機會在今年底以前迎來無債一身輕，今年也要學習「與人合作」，並且整理好心情，跟過去的身份告別，今年會是很美好的一年！