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不分星座性別都適用！靠「15種肢體語言」看出對方「友達以上」的好感

▲▼戀愛,手機,情侶,聽音樂,聊天。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲與人交流時，有時很難根據言語確認對方真實所想，所幸細膩的「肢體語言」無意間會透漏出對方潛意識的想法！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso、pexels、pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

無論是面對新認識的朋友或是有好感的對象，通常都會懷抱著「希望對方也覺得我不錯／也喜歡我」的心情，但人們畢竟不會讀心術，幸好「身體」與「肢體語言」是最不會說謊的表現，有些人舉止親暱，卻可以從細微末節處觀察到他們極為抗拒的心理，反之亦然！國外網站Bright Side就整理出15種「表現出興趣」的肢體語言，而且不分性別或星座，可視為是人際關係的通則，下回不妨試著在新舊朋友的身上觀察看看！

1. 腳的方向朝向你
當對方面朝自己坐下時，不妨注意一下他們的腳，是朝向自己或是明顯地朝著想離開的方向，若是後者，那麼對方「人在心不在」的狀態已經昭然若揭。此外，國外研究也顯示「開放的肢體語言代表對方對你感到好奇與關注」，亦即可以看出對方的肩膀放鬆，交談時也會以自然的方式稍微傾斜靠近。

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2. 你能看到他們的手
肢體語言專家也發現，當和對方相處時，他們的手不是插在口袋裡、放在桌底下，而是輕鬆地放在桌上、大腿上，就代表他們對眼前的人和場景是感到愉悅放鬆的，無論是否懷抱著喜歡的心情，但至少是有朋友的好感！

3. 聊天時頭部稍微傾斜
和對方聊天時不妨注意，對方在聽自己說話時，是否會稍微把頭微傾，這個肢體動作代表他們表現出好奇，並且樂於接收各種訊息的心態。

▲▼星座,愛情,肢體語言。（圖／取自免費圖庫pexels）

4. 他們的手濕濕的
這點雖然不好察覺，但或許不失為是一個可以判斷自己心意的方法。肢體語言專家認為，冒手汗的原因多半代表緊張，這份緊張的背後代表著對眼前這個人的好感、興趣，以及不想搞砸任何事情的壓力。

5. 說話結結巴巴
另一種表現出緊張的肢體語言就是——說話結結巴巴，尤其是當一個平常總是很有自信的人，卻突然在面對自己時明顯不知所措與尷尬結巴，也可能是一種對眼前這個人感興趣的跡象。

6. 他們會主動站著或坐在你身邊
如果在相處或是並肩行走時，對方自然地坐在身旁，或是有自然的肢體接觸，如肩碰肩、輕靠著對方等，代表他們不害怕與對方親近，同時也希望能得到對方正面的回應。

▲▼星座，感情，曖昧。（圖／Pexels）

7. 他們經常露出露齒笑容
肢體語言專家觀察發現，許多人脫離兒童期，就很難再以露出門牙的方式微笑，除非和好友在一起的開心時光。因此面對剛認識不久的對象，可以觀察看看相處時他們開心的頻率與程度，若他們時常能露出牙齒大笑，至少代表他們當下是相當享受與開心的。

8. 他們會注視你的臉
以現在的社交習慣來說，直直盯著對方的眼神交流，容易讓人感到不舒服。因此肢體語言專家發現，一直盯著對方眼睛可能並非是傳達好感的表現，反而會在對方的眼睛、鼻子和嘴唇之間移動焦點，才意味著難以掩飾的好感。

9. 他們會不時舔嘴唇
科學家發現，當被眼前的對象吸引時，嘴裡就會產生額外的唾液。因此，不妨注意對方是否會時不時舔嘴唇或吞嚥口水，但當然也要注意，對方的舔嘴唇方式不會讓人感到被騷擾、不舒服！

10. 他們試圖增進身體接觸的機會
和第6點相近，身體接觸無論對男女來說，都是試探對方心意的做法，可以看看對方對於這樣的肢體接觸有何反應，只要不是踰矩、令人不舒服的碰觸，都有可能代表對方想要把距離拉得更靠近的心情。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

11. 他們下意識地碰觸自己的喉嚨
喉嚨代表溝通，同時也是人們潛意識覺得脆弱的身體部位。因此，如果對方在與自己互動時觸摸了這個地方，就可能意味著他們對眼前的人感到興趣，並且擔心自己是否會不小心脫口而出什麼不適當或讓場面冷掉的話。

12. 他們會試著單獨和你交流
單獨約吃飯、看電影雖然也是一項指標，但肢體語言專家也指出，如果在朋友的聚會場合中，對方還是明顯地只找自己講話、或注視著自己，可能就意味著自己在他們心中，不只是一般朋友了。

▲▼透過聊天來了解新朋友和他們的工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

13. 他們會抱持聯絡
專家指出，保持聯繫是建立良好互動的關鍵，若對方抱持著好感，就不會有半天、一天的「長時間消失」，後續聯絡時又毫無解釋的狀況。

14. 他們在你身邊會臉紅
臉紅是興奮或腎上腺素激增的誠實身體反應，因此也可視為對眼前的人感到興奮的表現，當對方曾出現臉紅的瞬間，或許就可視為「對方被自己所吸引」的跡象。

15. 他們和你一起笑得很開心
笑聲和微笑是與對方建立親密關係、融洽關係方式。因此，如果這種情況在互動時，發生的頻率相當高，就可能意味著對方非常喜歡自己。

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