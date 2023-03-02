男大生遭兄弟會「船槳狠K70次」慘死！遺體認不出　總統承諾討公道

▲菲律賓男大生沙里利參加兄弟會入會儀式，慘被欺凌致死。（圖／翻攝自沙里利臉書，下同）

文／中央社

菲律賓大學生沙里利2月參加兄弟會入會儀式後失蹤，警方後來找到沙里利「幾乎無法辨識」的遺體，研判是遭兄弟會成員欺凌致死。總統小馬可仕已承諾，將為沙里利討回公道。

24歲的沙里利（John Matthew Salilig）生前就讀亞當遜大學（Adamson University）。他於2月18日參加三曲枝兄弟會（Tau Gamma Phi）入會儀式後失蹤。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）與ABS-CBN新聞網等媒體報導，10天後，警方在兄弟會成員帶領下，挖掘出沙里利「幾乎無法辨識」的遺體。

法醫相驗後，認為沙里利因下肢嚴重的鈍器外傷傷重不治。警方已對利害關係人展開訊問，預計逮捕17名涉案的兄弟會成員。

目擊者說，沙里利在入會儀式上，至少被船槳打了70次，過程中他開始嘔吐，並在從馬尼拉南方拉古納省（Laguna）返回馬尼拉途中過世。

警方表示，兄弟會成員驚慌失措，曾考慮要焚燒沙里利的遺體或把他帶到醫院，最後決定掩埋他的遺體。

沙里利之死震驚菲律賓全國。他的兄長說，沙里利是7個兄弟姐妹中的老么，也是最聰明的一個；他原本想成為飛行員，後來轉向化學，希望提高菲律賓煉油能力，但欺凌事件使沙里利的夢想化為烏有。

總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）昨天在臉書貼文向沙里利的家人致哀，並承諾正義將得到伸張。眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）也懸賞50萬披索（約新台幣27.8萬元）給能提供線索以逮捕傷害沙里利致死者。

小馬可仕說，沙里利原本「前途一片光明。我們不能藉由暴力來衡量我們兄弟情誼有多深。在我們的孩子視為家庭的學生組織中，以及他們視為第二家庭的學校裡，不應存在暴力」。