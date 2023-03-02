　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男大生遭兄弟會「船槳狠K70次」慘死！遺體認不出　總統承諾討公道

▲菲律賓男大生沙里利參加兄弟會入會儀式，慘被欺凌致死。（圖／翻攝自沙里利臉書）

▲菲律賓男大生沙里利參加兄弟會入會儀式，慘被欺凌致死。（圖／翻攝自沙里利臉書，下同）

文／中央社

菲律賓大學生沙里利2月參加兄弟會入會儀式後失蹤，警方後來找到沙里利「幾乎無法辨識」的遺體，研判是遭兄弟會成員欺凌致死。總統小馬可仕已承諾，將為沙里利討回公道。

24歲的沙里利（John Matthew Salilig）生前就讀亞當遜大學（Adamson University）。他於2月18日參加三曲枝兄弟會（Tau Gamma Phi）入會儀式後失蹤。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）與ABS-CBN新聞網等媒體報導，10天後，警方在兄弟會成員帶領下，挖掘出沙里利「幾乎無法辨識」的遺體。

法醫相驗後，認為沙里利因下肢嚴重的鈍器外傷傷重不治。警方已對利害關係人展開訊問，預計逮捕17名涉案的兄弟會成員。

▲菲律賓男大生沙里利參加兄弟會入會儀式，慘被欺凌致死。（圖／翻攝自沙里利臉書）

目擊者說，沙里利在入會儀式上，至少被船槳打了70次，過程中他開始嘔吐，並在從馬尼拉南方拉古納省（Laguna）返回馬尼拉途中過世。

警方表示，兄弟會成員驚慌失措，曾考慮要焚燒沙里利的遺體或把他帶到醫院，最後決定掩埋他的遺體。

沙里利之死震驚菲律賓全國。他的兄長說，沙里利是7個兄弟姐妹中的老么，也是最聰明的一個；他原本想成為飛行員，後來轉向化學，希望提高菲律賓煉油能力，但欺凌事件使沙里利的夢想化為烏有。

總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）昨天在臉書貼文向沙里利的家人致哀，並承諾正義將得到伸張。眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）也懸賞50萬披索（約新台幣27.8萬元）給能提供線索以逮捕傷害沙里利致死者。

小馬可仕說，沙里利原本「前途一片光明。我們不能藉由暴力來衡量我們兄弟情誼有多深。在我們的孩子視為家庭的學生組織中，以及他們視為第二家庭的學校裡，不應存在暴力」。

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖托夢　腦萎縮童找到了！
快訊／威力彩今晚13連槓　下期頭獎飆上11.5億
3月女嬰遭虐眼盲切腦　囂張保母夫妻下場曝
男大生遭兄弟會「船槳狠K70次」慘死！遺體認不出
總統府建址是「陰地」靈異故事超多　深夜傳腳鐐、日本兵腳步聲
蔡天鳳案震驚華人　她曝社會記者「穿搭1禁忌」：最怕小夜遇兇殺
彰化「送肉粽」路線圖曝光！　最後地點鄉民看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男大生遭兄弟會「船槳狠K70次」慘死！遺體認不出　總統承諾討公道

射殺羅勃．甘迺迪被判有罪　席漢再次申請假釋被拒

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

男大生遭兄弟會「船槳狠K70次」慘死！遺體認不出　總統承諾討公道

射殺羅勃．甘迺迪被判有罪　席漢再次申請假釋被拒

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

全台唯一！桃園社會企業創業補助　擴大補助資格

境外傳輸污染移入　桃園聯合北部四縣市共同應變

海神「運動挺運動」主題周　錢薇娟、湯智鈞、楊勇緯接力開球

快訊／威力彩今晚13連槓　下期頭獎飆上11.5億

韓知名漫畫家「抗癌期間老公竟外遇」！　心碎離婚宣告：變1個人了

快訊／白沙屯媽祖托夢　腦萎縮童找到了！

28歲男持長槍朝「瘋琴」公司轟5槍！晚間遭聲押禁見

辱連千毅獄中「用嘴幫受刑人排毒」　勾惡被起訴了

張育成期待史庫柏來台　「被他打全壘打！還跟我說謝謝」

昆凌90歲爺爺參加鉛球比賽！　她揭「70年前輝煌紀錄」：好佩服

橘貓垂掛拉門監視爸洗東西　媽笑翻：我洗澡牠也這樣看

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

女醫爆為俄羅斯「第一情婦」接生　不明原因身亡

充電手機「電池突然爆炸」　男接電話被炸死

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

抽脂完辣媽突然詭異抽搐　幾小時後死亡

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

更多熱門

相關新聞

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

馬尼拉國際機場日前傳出第二航廈安檢員偷走泰籍旅客2萬日圓（約新台幣4500元），今天又有安檢員在第一航廈偷走中國旅客的智慧手表，使馬尼拉機場管理問題再度引發關注。

遭瑪莎3煞重毆　男大生偶「情緒失控」

遭瑪莎3煞重毆　男大生偶「情緒失控」

即／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母：我不滿意結果

即／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母：我不滿意結果

看護請假返菲　雇主暖心載送釀悲劇

看護請假返菲　雇主暖心載送釀悲劇

飛機起飛5分鐘失聯　菲火山旁墜毀釀4死

飛機起飛5分鐘失聯　菲火山旁墜毀釀4死

關鍵字：

菲律賓男大生John Matthew Salilig

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

更多

最夯影音

更多
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面