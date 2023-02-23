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男罹癌付不出醫藥費「集集鎮長捐半薪救助」　實現競選承諾

▲集集鎮長吳大村捐出半薪救助邊緣戶劉姓男子，由其子代為接受。（圖／集集鎮公所提供，下同）

▲集集鎮長吳大村捐出半薪救助邊緣戶劉姓男子，由其子代為接受。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣集集鎮民劉姓男子以粗工維生，近幾年來飽受癌症所苦，近日病情惡化住院，卻無力負擔醫藥費，處境堪憐；而鎮長吳大村為落實去年競選期間所提政見，捐出半薪做為集集鎮邊緣戶專用的急難救助金，得知後劉男窘境後立即啟動救助，協助首例鎮內邊緣戶，傳遞溫暖助劉度過難關。

集集鎮和平里里長郭建良指出，66歲的劉男患有舌癌、肺衰竭，近日受病之苦、身體每況愈下，不但無力工作，生活拮据陷入困境，身邊僅剩小兒子照顧，現今一人住於彰化基督教醫院、急需化療開刀，卻籌不出醫藥費，又因名下有祖傳的普通房屋，不符低收認定而無法獲得鎮公所救助。

▲集集鎮長吳大村捐出半薪救助邊緣戶，希望拋磚引玉、募集社會愛心資源。（圖／集集鎮公所提供）

吳大村表示，過去擔任鎮民代表時，就發現邊緣戶會受到審查限制無法順利獲得急難資源；其妻張秀菊擔任婦聯會主委，長年於第一線從事社會關懷工作，更能感受到投入資源幫助邊緣戶的急迫性，因此夫妻倆有了捐半薪救助邊緣戶的共識，他也在選後落實政見，捐出擔任公職第一份薪資的一半，幫助劉家父子度過難關。

吳大村說，劉男處境實屬困苦，自己僅是盡微薄之力，也盼更多善心人士幫助，未來將會帶領公所團隊，與鄰里長、社區發展協會一起建立關懷網路，照顧不符中、低收入戶資格，因變故而無法通過審查的邊緣家庭。

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