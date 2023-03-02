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銅板價限時搶！50元吃漢堡王小華堡　麥當勞蛋捲冰淇淋只賣13元

▲▼漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王小華堡在網購平台推半價限時搶。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

人氣速食漢堡王、麥當勞攜手網購業者，再祭出便宜價限時搶，小華堡現省50元、經典脆雞堡50元有找，原味麥脆鷄腿、蛋捲冰淇淋也都下殺，想省荷包的人，可留意3/3當天共10大整點開搶時段。另外，最近網購女王節開跑，3C家電、美妝保養、養生保健與生鮮食品等各類精選商品優惠多，民眾可把握這波採買。

漢堡王、麥當勞再推5折起銅板價，漢堡王小華堡半價只要50元、經典脆雞堡46元，麥當勞人氣原味麥脆鷄腿下殺51元、蛋捲冰淇淋13元，多項熱銷美食電子票券將於3/3當天00:00、01:00、02:00、10:00、12:00、14:00、18:00、20:00、22:00、23:00十大整點時段，在蝦皮購物限時開搶，由於優惠數量有限，想搶動作要快，需注意的是，如遇商品未顯示優惠價，代表該檔次庫存已經銷售完畢，只能再拼下一個檔次。

漢堡王、麥當勞5折起（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲漢堡王、麥當勞最低5折起優惠。（圖／翻攝自蝦皮購物）

慶祝38婦女節，電商平台女王節活動陸續登場搶攻「她經濟」，東森購物網「我就是女王」活動正式開跑，精選3C、美妝、日用等商品下殺，還有全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等眾多好康，參加票選活動，有機會抽中訂單金額100%樂透金，下單選全家取件送健達繽紛樂，限量4,000份，數量有限，送完為止。

東森購物網女王節活動（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網「我就是女王」活動正式開跑。（圖／翻攝自東森購物）

鮮拾電商針對女性飲食及身體保健保養需求，在「拾尚女王節」饕會場推出全會場樂享86折優惠，並推薦必買大尺寸超厚正挪威薄鹽鯖魚買20送2、愛之味純濃燕麥290ml共48入，下殺千元有找；OATLY咖啡師燕麥奶1000ml，一箱6入回饋價799元。活動期間除了產品下殺超值價格，再搭上專屬優惠，回饋高達720元。

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