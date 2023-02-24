　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

不用等週年慶！專櫃保養買一送一　大容量、重磅組合囤貨划算

東森購物網「好想當女王」活動，提前為38女王節暖身（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

室內口罩解封，露臉機會大增，民眾對於彩妝及保養品需求湧現，帶動顏值商機買氣。消費第一大檔即將迎來女王節，女性寵愛自己不妨把握網購優惠活動，像是資生堂國民抗齡乳霜、Jo Malone香水等買一送一，雅詩蘭黛小棕瓶大容量破盤價，蘭蔻重磅保濕組、SK-II活膚緊緻組也都有超值回饋，不用再苦等週年慶，就能省錢囤起來。

為38女王節提前暖身，東森購物網「好想當女王」活動搶先開跑，萬件女裝99元起、專櫃大牌保養夯物與保健品下殺最低3折起，包括理膚寶水、資生堂及拉提美容儀等推限時優惠，Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水更有限量買1送1，整點再祭限時瘋搶，可以用超值價買到好物，活動期間還有眾多好康，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等。

搶搭她經濟，生活市集即日起至3月12日推出「38食尚女王節」，主打美容保養及低卡飲食商品優惠，並祭出四波段寵愛馬拉松抽獎活動，3月1日起至12日限時推出「女王保養必推」專區，集結市場熱銷保養品，以大容量、最低4折起搶市，例如資生堂百優精純乳霜50ml買一送一、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露（小棕瓶）100ml破盤價只要2,269元。

雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量破盤價（圖／生活市集提供）

▲雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量破盤價。（圖／生活市集提供）

鮮拾電商嚴選賣場內最受女性青睞熱銷商品，囊括美妝保養、養生保健、生鮮食品與3C家電，於3月1月起至17日一連17天推出「拾尚女王節」，三大主題購物會場及美妝大賞同步上線，主打搶手夯品超值回饋優惠，蘭蔻超未來肌因賦活露100ml買一送一、SK-II活膚緊緻組含青春露230ml+肌活能量活膚霜80g，約市價59折、Kiehl's契爾氏水嫩透亮組含激光極淨白淡斑精華液100ml+冰河醣蛋白保濕霜125ml，下殺約市價41折，想囤貨推薦下手組合最划算。

鮮拾拾尚女王節－美妝大賞（圖／鮮拾提供）

▲蘭蔻重磅保濕組，超未來肌因賦活露100ml買一送一。（圖／鮮拾提供）

ET快訊
快訊／林口騎士擦撞公車倒地　遭後方砂石車輾斃
英特爾爭先拿補助　台積電4理由狠嗆
Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz曬營養標示打臉
2千航班停飛！　美國迎巨大冬季風暴
快訊／放火燒歷史建築！　嫌犯抓到了
新生僅4人！全校只剩27學生　今年將廢校
暗示江宏傑「很多女生對你有意思」！　陶晶瑩驚吐：你身邊就有

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不用等週年慶！專櫃保養買一送一　大容量、重磅組合囤貨划算

肯德基連續5天下殺！蛋撻+炸雞桶優惠55折　套餐最低42折起

連假加碼吃！　速食店「免費送華堡」限時4天搶

直覺選出「平常會做的事」心測壓力指數　來片「新感覺」紓壓神助攻

星巴克第2杯5折！連假限定「外送優惠碼」來了　雞塊、比薩買1送1

美式、拿鐵都10元！4大超商「228連假咖啡優惠」快看　還有買1送1

媽祖保庇商機噴發　聯名潮流配飾、療癒系按摩器超搶手

連假優惠4大時段刷起來！1元搶米家無線吸塵器　iPhone 14 Plus又破盤了

江宏恩被嗆「電視台怪人」！他竟表明自己其實是「這種人」！

全聯雞蛋「限購2盒」每日分批上架！呼籲：效期短勿囤貨

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

不用等週年慶！專櫃保養買一送一　大容量、重磅組合囤貨划算

肯德基連續5天下殺！蛋撻+炸雞桶優惠55折　套餐最低42折起

連假加碼吃！　速食店「免費送華堡」限時4天搶

直覺選出「平常會做的事」心測壓力指數　來片「新感覺」紓壓神助攻

星巴克第2杯5折！連假限定「外送優惠碼」來了　雞塊、比薩買1送1

美式、拿鐵都10元！4大超商「228連假咖啡優惠」快看　還有買1送1

媽祖保庇商機噴發　聯名潮流配飾、療癒系按摩器超搶手

連假優惠4大時段刷起來！1元搶米家無線吸塵器　iPhone 14 Plus又破盤了

江宏恩被嗆「電視台怪人」！他竟表明自己其實是「這種人」！

全聯雞蛋「限購2盒」每日分批上架！呼籲：效期短勿囤貨

光想就頭皮發麻！高虹安挑戰香菜紅豆餅：吃到人生百態

快訊／林口騎士擦撞停等公車後倒地…遭後方砂石車輾過慘死！

航空客運復甦！桃機1月旅客量飆升21倍　快閃舞歡慶開航44周年

羅志祥無預警曝喜訊　公開新身份：以後好難減肥

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

飲料廠CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

家庭照顧者注意！即起「2項支持服務」全面免收費　2類人還增交通補助

明天放假就去！　超夢幻「葡萄手搖杯+雲朵馬卡龍」只送不賣

她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

哈孝遠直播還原T1大亂鬥：我非常不滿　攜「絕望女孩」Yami同台迎擊酸民

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

消費熱門新聞

4大超商「228連假咖啡優惠」快看

有買1送1！連假限定外送優惠碼來了

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

肯德基連5天　蛋撻+炸雞下殺55折

讓心測看出你的「壓力指數」

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

肯德基「青花椒系列」下殺67折

知名賣場超夯補充維他命C

面紙買1送1！全台通路「超殺優惠」

超商大杯美式／拿鐵買2送1爽喝6天

用咖啡養大！超商開賣「整顆高麗菜」

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝

速食店「免費送華堡」限時4天搶

更多熱門

相關新聞

最新「不脫妝神器」盤點

最新「不脫妝神器」盤點

夏日將至，口罩規範已鬆綁，顏質、妝感必須即刻提升！擺脫脫妝是首要任務，盤點最新抗脫妝神器，讓你從早到晚妝容一樣無懈可擊。

連假優惠4大時段刷起來　1元搶米家無線吸塵器

連假優惠4大時段刷起來　1元搶米家無線吸塵器

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

學生範本！郭靜愛用彩妝才250元

學生範本！郭靜愛用彩妝才250元

彩妝刷超神收納！一個夾鏈袋搞定

彩妝刷超神收納！一個夾鏈袋搞定

關鍵字：

女王節網購電商彩妝美容保養她經濟

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰「貼i珍食沒人買」剩4份！網曝1缺點

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面