不用等週年慶！專櫃保養買一送一　大容量、重磅組合囤貨划算

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

室內口罩解封，露臉機會大增，民眾對於彩妝及保養品需求湧現，帶動顏值商機買氣。消費第一大檔即將迎來女王節，女性寵愛自己不妨把握網購優惠活動，像是資生堂國民抗齡乳霜、Jo Malone香水等買一送一，雅詩蘭黛小棕瓶大容量破盤價，蘭蔻重磅保濕組、SK-II活膚緊緻組也都有超值回饋，不用再苦等週年慶，就能省錢囤起來。

為38女王節提前暖身，東森購物網「好想當女王」活動搶先開跑，萬件女裝99元起、專櫃大牌保養夯物與保健品下殺最低3折起，包括理膚寶水、資生堂及拉提美容儀等推限時優惠，Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水更有限量買1送1，整點再祭限時瘋搶，可以用超值價買到好物，活動期間還有眾多好康，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等。

搶搭她經濟，生活市集即日起至3月12日推出「38食尚女王節」，主打美容保養及低卡飲食商品優惠，並祭出四波段寵愛馬拉松抽獎活動，3月1日起至12日限時推出「女王保養必推」專區，集結市場熱銷保養品，以大容量、最低4折起搶市，例如資生堂百優精純乳霜50ml買一送一、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露（小棕瓶）100ml破盤價只要2,269元。

▲雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量破盤價。（圖／生活市集提供）

鮮拾電商嚴選賣場內最受女性青睞熱銷商品，囊括美妝保養、養生保健、生鮮食品與3C家電，於3月1月起至17日一連17天推出「拾尚女王節」，三大主題購物會場及美妝大賞同步上線，主打搶手夯品超值回饋優惠，蘭蔻超未來肌因賦活露100ml買一送一、SK-II活膚緊緻組含青春露230ml+肌活能量活膚霜80g，約市價59折、Kiehl's契爾氏水嫩透亮組含激光極淨白淡斑精華液100ml+冰河醣蛋白保濕霜125ml，下殺約市價41折，想囤貨推薦下手組合最划算。

▲蘭蔻重磅保濕組，超未來肌因賦活露100ml買一送一。（圖／鮮拾提供）