獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭　鄰居曝老闆為人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一家機車行老闆拿3捆9個廢棄輪胎要丟棄，清潔人員為了顧及後面其他民眾回收權益，僅願收2捆輪胎，老闆不滿回嗆「莫名其妙誰規定的！」，硬是把輪胎丟向回收車，還差點砸到清潔人員，整個被過程拍下丟到臉書社團，老闆當晚自錄影片道歉，鄰居表示「他人很好，嘴巴講話都會咬到舌頭，誤會啦！」，環保局也呼籲民眾尊重、體諒第一線清潔隊員作業的辛勞。

▲新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎引眾怒。（圖／爆廢公社二館）

新北市新莊區清潔隊回收車，昨2月28日下午5時許，中港路258巷口處執行資源回收，過程中，一家機車店老闆拿了3捆共9個廢棄輪胎要回收，但回收車貯放空間有限，又顧及後面其他民眾回收權益，回收人員僅收2捆共6輪胎，但老闆相當不滿回嗆「莫名其妙，誰規定的！」硬是朝回收車丟第3捆輪胎，還差點砸到清潔人員，整個過程被拍下。

▼新莊車行老闆自錄影片道歉。（圖／翻攝臉書）

事發後，影片被貼到臉書社團「爆廢公社二館」，網友罵聲連連，機車行老闆當晚緊急自錄道歉影片，放在自己機車行臉書粉絲頁，網友仍不買單，留言斥責「很沒水準，回收人員也很清楚耐心解釋，結果要丟就是要丟！」。

機車行今天原本應該是有開店營業，但老闆要避風頭，一整天未開門營業，對面開鞋店的老闆娘也出面幫緩頰，「機車店開很多年了，老闆人不錯，相當客氣，可能是誤會啦，嘴巴跟舌頭很好，也會不小心咬到」。

新北市環保局也表示，因資源回收車空間有限，為確保循線收運作業順暢，如果民眾有大量資收物或垃圾需清理時，請分次排出或可直接送至清潔隊的定點收運廠區，以避免影響後面倒垃圾民眾的權益。

也進一步呼籲民眾尊重、體諒第一線清潔隊員作業的辛勞，交付資收物的時候，配合相關規定且不要拋擲，以免砸傷隊員或發生危險。對於本次事件涉及對執行公務中清潔隊員的攻擊行為，環保局也已蒐集事證，後續如同仁主張相關權益，也將協助處理。