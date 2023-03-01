詹江村就是愛稱對岸「中國」　反嗆：不在乎國民黨開除我黨籍

▲國民黨籍桃園市議員詹江村稱，自己不在乎被開除黨籍，就是要稱對岸為「中國」。（圖／翻攝自詹江村臉書）



記者王致凱／綜合報導

國民黨籍桃園市議員詹江村堅持稱呼對岸為「中國」，被網友留言嗆聲，質疑他主張「華獨」。詹江村1日在臉書上回擊說，「我就愛稱對岸為中國」；他還說，如果國民黨無法容許，自己並不在乎被開除黨籍。

詹江村在臉書上貼出網友在臉書的留言截圖，該名網友說，「請問過去中華民國會稱對岸是中國嗎？以前尊稱對岸叫大陸，近十年來叫大陸成中國，詹江村，你當兵的時候叫對岸什麼？」

這名網友又說，「一天到晚說自己是中國人卻把名字給了別人，是台灣把中國兩個字給忘記了！還是把中國兩個字送給大陸了！China&Chinese. 還專科退伍的。」

另外，也有人留言說，「請尊重自己國家的憲法，不要一口一個中國的，那個地方叫做大陸地區。」

詹江村則回擊說，「中國、中國、中國，指控我是華獨，真是可笑，台灣到底要分幾派啊！」詹江村還說，他就喜歡稱呼對岸為中國，如果國民黨無法容許這點，「我不在乎國民黨要不要開除我黨籍」。他還說，「但是不要叫我跳太平洋，台灣是我的家。」

▼也有支持者認為，應該要尊重現有的憲法，稱呼對岸為大陸地區。（圖／翻攝自詹江村臉書）

