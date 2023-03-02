旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

▲111年度地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果出爐。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局考核111年度地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果出爐，臺北市、嘉義市、臺南市、新北市、桃園市和連江縣等6縣市榮獲特優。直轄市中僅台中市考績為乙等，另彰化縣則以丙等成績墊底。

觀光局表示，111年度地方政府旅宿業管理輔導績效考核，係以110年8月至111年7月為考核區間，檢視「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等三大面向。

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而地方政府也會因應轄區特性，採行創新或重點管理模式，以榮獲特優6縣市為例，臺北市政府利用居家檢疫資料查獲日租套房；嘉義市政府配合環保局推動環保旅館或旅店；臺南市政府推動合法客房標章制度。

新北市政府設立「新北市公共安全聯合稽查小組」強化非法旅宿查察力度；桃園市政府推動原住民部落民宿合法化頗具成效；連江縣則重點輔導非法旅宿合法化作業等等，皆為111年度之亮點工作且卓有績效，值得其他地方政府參考。

觀光局局長張錫聰強調，地方政府對所轄旅宿業之輔導管理工作做得好，不僅對合法旅宿業及住宿旅客的權益有所保障，也能確保消費者住的安心，提升地方旅遊形象，形成良性的循環。

111年度各地方政府旅宿業管理績效考核等次如下：

特優：臺北市、嘉義市、臺南市、新北市、桃園市和連江縣。

優等：新竹市、臺東縣、金門縣和高雄市。

甲等：花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、基隆市和苗栗縣。

乙等：新竹縣、臺中市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣和南投縣。

丙等：彰化縣。