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15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！聽話才能站C位　慘淪洩慾工具

記者王佩翊／編譯

日本一名演藝經紀公司負責人涉嫌在2018年至2022年間性侵公司旗下女子偶像團體的未成年團員高達200次，甚至威脅對方，如果不從，就不讓她站在C位，甚至不讓她上舞台。少女面對調查時表示，由於自己的住處也是老闆安排，害怕不服從老闆，就會失去工作與住所，因此隱忍多年，直到最近才敢揭發對方惡行。

根據《日本新聞網》報導，現年37歲的嫌犯星野友志經營一間經紀公司，並且企劃了一個女子偶像團體。然而他卻涉嫌在2020年10月對當時年僅15歲的未成年女團員伸出魔爪，在東京都千代田區的大廈性侵少女，且2022年5月也做出相同行為，因此被警方依違反兒童福祉法嫌疑逮捕。

警方深入調查後更發現，除了這2次犯行外，星野友志在2018年6月至2022年10月一共性侵少女超過200次，完全把對方當作洩慾工具，行為十分惡劣。警方指出，星野友志讓少女住在自己承租的大廈內，並長期性侵對方。

星野友志還威脅未成年的女團員稱，「如果不乖乖配合，就不讓妳站在C位。」少女擔憂自己失去工作和住處，因此只能被迫與老闆發生性行為。

根據《朝日新聞》報導，被害少女2017首次加入這個由嫌犯所企劃的女子偶像團體，然而在2018年2月出道前夕，卻被踢出團體。當時星野友志威脅她稱，「只要妳親我，我就讓妳回來。」性騷少女得逞。隨後食髓知味，在2019年4月讓少女獨自1人住進他承租的大廈，此後便將租屋處當成自己的洩慾場所。

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