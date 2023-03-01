女高中生接「內衣業配」被退學　日網友相挺：不是妳的錯

▲日本女高中生接內衣業配，被學校退學。（圖／翻攝自instagram／@116tn_）



記者林彥臣／綜合報導

隨著社群媒體普及，只要用心經營社群形象成為KOL，就有機會獲得廠商、廣告主青睞，進而接業配、賺取分潤收入。在日本就有一位女高中生，因為接了內衣廣告的業配，遭到學校退學。網友對此引發熱烈討論，並且一面倒相挺，認為這不是她的錯。

高中二年級女學生「ちーまき（IG@116tn_）」日前發限動表示，自己在學校旅行3天前被退學。經過粉絲進一步追問，她才說明自己因為接到日本知名內衣品牌「Angellir」的內衣業配，被學校以「妨害風化」、「學生不得兼職」為由退學。

ちーまき透露，最終她以「自願退學」方式離校，轉讀較有彈性的「通信制」高中，在經營個人社群平台的同時，也盡力完成學業。

日本網友對此表示，「這應該是師長自己以有色眼光看待吧？穿泳裝或內衣拍照有礙到學校師長嗎？」、「好離譜，這在歐美國家就不可能發生了」、「都什麼時代了，竟然以這種原因施壓女學生退學？這不是妳的問題。」

不過過也有另一派網友認為，看過ちーまき的抖音影片和社群內容後，以學生身分來看，的確過於性感。