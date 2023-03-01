放下仇日情結？南韓尹錫悅：日本已從軍國侵略者　成為合作夥伴

▲尹錫悅3月1日首次以南韓總統身分發表三一節紀念詞。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓總統尹錫悅上任約10個月以來於1日首次發表三一節紀念詞，提到日本從過去的軍國主義侵略者轉變為與南韓共享普世價值的合作夥伴，同時強調為了克服北韓核威脅等危機，美日韓三方合作比過去任何時候都更加重要。南韓的三一節是為了紀念1919年3月1日朝鮮半島發起反對日本殖民的「三一獨立運動」。

▲尹錫悅在紀念詞中提到，日本已經成為南韓的夥伴。（圖／路透）

根據韓聯社報導，尹錫悅自2022年5月就任以來，於1日首度以總統的身分發表三一節紀念詞。當天他與第一夫人金建熙一同前往首爾中區柳寬順紀念館出席「三一節104周年紀念儀式」，在全長約5分鐘的致詞中，尹錫悅除了彰顯自由、犧牲、記憶、未來、繁榮等價值外，更重要的是他點出了南韓與日本的夥伴關係。

尹錫悅表示，距離三一運動已經過了一個世紀，「日本從過往的軍國主義侵略者變成了與我們共享普世價值，在安保、經濟、全球議題上合作的夥伴」。他同時強調，「為了克服多重危機與嚴重的北韓核威脅等安保危機，韓美日三方之間的合作，比過去任何時候都來得更重要。」

尹錫悅向爭取自由與獨立而殉國的烈士們致敬，「過了104年後的今天，我們應該回頭看看，我們因沒能準備好應對世界歷史的變化，而喪失國權並且遭受痛苦的過往。如果不能讀懂世界變化的潮流，就無法妥善應對未來，過去的不幸無疑將反覆重演。」