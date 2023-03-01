小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！　最新律師照曝光

▲小室圭的抬頭已變更為律師。（圖／Lowenstein Sandler）



記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子的夫婿小室圭落榜2次才成功考上紐約律師執照，如今經過數月，終於正式登記執業，從助理升格律師，未來也將在紐約以律師身分持續工作，而他的薪資更有望三級跳。事實上，目前小室圭隸屬的「Lowenstein Sandler」律師事務所也在官網更新他的照片，並將抬頭修改為「律師」。

根據《日本放送協會》報導，小室圭的恩師奧野善彥指出，稍早接到小室圭來電稱，已在美國展開律師工作。小室圭在電話中提到，自己終於以律師身分出發，並對恩師表達感謝之意，同時也提到妻子真子對此感到欣慰。

▲小室夫妻結婚2年，小室圭終於正式執業。（圖／達志影像／美聯社）



小室圭也提到，雖然紐約的物價高，生活很辛苦，但是為了讓兩人能夠過上幸福生活，會好好努力。

小室圭2021年與小室真子結婚後移居美國，並多次報考紐約律師資格考試，但是連續2次落榜，直到第3次才合格。而他合格後也立刻著手進行相關準備與申請，並在近日完成律師登記，開始執業。

▲▼小室圭的照片一度被公司拿掉。（圖／Lowenstein Sandler）



小室圭學生時代就開始在律師事務所「Lowenstein Sandler」實習，並擔任法務助理，婚後赴美後也回到該律所上班。然而在他2021年結婚前，Lowenstein Sandler的官網一度將他的個人照片刪除，只剩姓名、聯絡方式以及學經歷等資料，十分奇怪。事實上，Lowenstein Sandler的所有員工在官網上的個人簡介照都是身穿西裝，但先前小室圭的照片卻是穿著灰色運動裝，因此一度也引發話題。

時隔2年，小室圭終於成功登記執業，Lowenstein Sandler也在官網換上小室圭的西裝照，並將他的抬頭從法務助理更改為律師。