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本土猴痘南北爆　台大醫示警：可能已群聚！得先釐清傳播途徑

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署1日公布國內確認首兩例本土猴痘個案，分別是北部40多歲與南部20多歲男性，個案間無關連屬於散發，感染源調還在調查中。感染科權威、台大醫師黃立民表示，這不會只有一個感染，很可能已經有群聚，一定要先釐清感染途徑；由於猴痘多發生在特定族群，提醒性行為等親密接觸時要多加注意，觀察伴侶身上有無水泡病徵。

疾管署副署長羅一鈞說明， 這兩名個案沒有出國旅遊史，與先前境外移入猴痘無關，兩人間也沒有共通性，屬於散發病例。2名個案目前於醫院隔離治療中，也匡列25名密切接觸者進行健康監測，最久至3月20日，其中有6人為同住家人、親密接觸者，屬於高風險，需評估暴露後預防疫苗接種。

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疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，猴痘傳播對象具有侷限性，主要傳播方式是和感染者親密接觸的人際傳播，尤其是黏膜接觸，其他還有病患呼吸道分泌物或者被污染物品為主，目前疫調看起來都是以親密接觸為主要傳播方式。

外電報導指，國際研究顯示， 猴痘確診者多為男同志或雙性戀男性，且病例大多是經由性行為傳播。台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，首先要確認這兩例個案的傳染途徑，這會影響疫情規模。如果個案間沒有關連，又找不到誰傳染給他們，最可能就是同性間親密接觸的族群已經有人感染造成傳播，很可能已經有群聚。

黃立民也說，如果是同性間性行為造成傳播，傳播模式就沒有離開已知的範疇，且人數相對較少，問題比較小，但也要擔心其他傳播途徑，如飛沫或者異性間性行為。

黃立民提醒，現階段只能提醒可能發生同性間親密接觸的族群應該特別小心，由於傳染主要是身體接觸到身上的水泡病灶，即便使用保險套也沒有用，建議發生性行為前多注意伴侶全身皮膚，身上有沒有水泡出現，另也要注意寢具等物品消毒。

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

猴痘常見症狀包含6大項，包含發燒、頭痛、淋巴結腫大、皮疹、水泡、肌肉痛、極度倦怠。詹珮君說明，其中最重要的是「皮疹、水泡」，病人會在臉部、四肢或者生殖器，任何皮膚部位出現，不同時期與程度會從皮疹、水泡、膿泡、結痂等疹子症狀出現，一開始會局部有疹子，逐漸到四肢、全身都會發生。

詹珮君也提醒，因為現在國內有個案，前往國內高風險場域也要特別落實自我防護，避免出入可能和不特定人士社交活動，一些營業場所、性行為發生的地方，就是高風險區域，要特別小心。

羅一鈞則提到，國內先前都是境外移入，亞洲今年陸陸續續在日本、泰國都有本土個案與疫情，顯示新冠疫情逐漸趨緩，亞洲許多國家鬆綁降級邊境解封，國際旅遊恢復，讓猴痘疫情更有傳播條件；國內在確認本土個案後，本土感染風險提升，除持續疫調感染來源，也會召開專家會議討論猴痘疫苗接種。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

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