威力彩飆10億！民俗專家「2生肖今年最旺」　再拜2神財運旺到炸

▲民俗專家廖大乙指出，2生肖今年運勢最旺，若是想要中大獎一拚財富自由，可以再祭拜濟公菩薩與太子爺。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

威力彩已連12槓，累積獎金上看10億，不少人都懷抱著希望一夕暴富的夢想，各地投注站掀起購買熱潮。對此，民俗專家廖大乙指出，生肖屬虎、猴告別去年陰霾，今年兔年運勢最被看好，若可以再獲得2神庇佑，將大大增強招財磁場，想拚成為億萬富翁的民眾千萬不要錯過。

民俗專家廖大乙表示，生肖屬虎、猴的民眾去年（虎年）犯太歲正、偏沖，運勢不佳，不過進入兔年後一掃陰霾，甚至是吉星高照，運勢一飛衝天，相當適合買彩券或刮刮樂試試手氣，若是想要中大獎一拚財富自由，建議可以祭拜濟公菩薩與太子爺。

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▲生肖屬虎、猴的民眾進入兔年後運勢一飛衝天，可以買彩券或刮刮樂試試手氣。（示意圖／記者陳依旻攝）

廖大乙解釋，濟公菩薩在民間傳說中，雖然愛喝酒又瘋瘋顛顛的，但祂佛法無邊且相當樂於助人，祭拜時供品必須要準備祂最愛的酒及花生，兩者也有象徵「好事發生久久」的寓意。

至於祭拜太子爺，主要是祂掌管東西南北中5營，消息十分靈通，連財神想面見玉皇大帝，也必須經太子爺幫助，而威力彩等彩券屬於偏財，拜太子爺招財，可能會比拜財神還快，祭拜時供品務必準備太子爺喜愛的糖果、餅乾。

廖大乙最後提到，今年的大利方位在東北方，想一拚財富自由的民眾，建議可從家中往東北方出發，找該方向的投注站購買彩券，穿著宜喜氣明亮，例如金色等亮色系的衣服，若是幸運中大獎，記得要向神明還願答謝。