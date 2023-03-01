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牛煦庭宣布參選2024桃園立委　江啟臣聲援藍營新生代戰將

▲牛煦庭宣布參選2024桃園立委

▲牛煦庭宣布參選2024桃園立委。（圖／牛煦庭服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員牛煦庭1日於市議會宣布爭取黨提名，參選2024桃園第一選區立委。牛煦庭在參選宣言中表示，1990年出生的他，是被稱作「崩世代」、「躺平族」的年輕人，面對的始終是低薪、高房價、少子化、扶養負擔上升的社會問題。

而2014 的太陽花運動，是這個世代第一次積極參與政治。網路興起、投票行為改變也確實影響了政局，給了民進黨全面執政的機會。但10年過去，卻只剩所託非人的喟嘆，面對勞基法修惡、萊豬黑箱進口、打房變救市、數位中介法闖關、打壓言論自由、兵役延長等惡政，年輕世代只好繼續「躺平以對」。

牛煦庭表示，青年躺平是無言抗議，更證明「太陽花世代」只得到民進黨最無情的背叛。然，這個世代的政治工作者不能再期待別人，更不能繼續躺平，唯有勇敢行動，以參選爭取認同，取得權力，才能找到出路。「參選不是機會，而是不可迴避的時代使命！」

因此，他以「勇敢行動，贏回世代」信念參選，就是要追求社會公平正義 ：平抑房價炒作 、確保食安與物價穩定、弱勢勞工權益保障、打開黑箱讓政治環境更透明，身為在地桃園人，他相信平均年齡40 歲左右的桃園第一選區，需要的是論述能力與經營基層兼備的立法委員 ；他也宣示進入立法院後，全力協助張善政市府爭取建設資源，改善選區生活品質 。

由於，前民進黨副秘書長林飛帆於2022 年桃園市長選舉任鄭運鵬團隊政策平台召集人，一度傳言是鄭運鵬立委接班熱門人選 ；比起鄭運鵬，牛更期待與太陽花學運總指揮 、民進黨重點栽培的林飛帆別留在同溫層裡，於同選區接受選民的考驗？

立委江啟臣也以影片聲援，表示牛煦庭是他外交系的學弟、學識膽識俱全，監督市政、協助四大公投，是國民黨難得的新生代戰將。江啟臣表示 ，第一選區由藍轉綠近八年，需要新生代投入選戰、拆解民進黨執政的種種騙局，期許牛煦庭全力以赴、替藍軍贏回一席立委。

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